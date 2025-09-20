Voluntarios de Afundación retiran 430 kilos de basura y especies invasoras en Sálvora (A Coruña)

La Illa de Sálvora fue escenario este sábado de un intenso operativo ambiental promovido por Afundación en el marco de Plancton, el Plan de Conservación Territorial de la Obra Social de Abanca.

Cerca de 50 personas voluntarias dedicaron la jornada a la retirada de basura marina y de flora exótica invasora, contribuyendo a la protección de los ecosistemas marinos y terrestres de este enclave de las Illas Atlánticas de Galicia.

Al finalizar la actividad, los voluntarios habían retirado un total de 430 kilos de residuos y plantas invasoras: más de 100 kilos de basura de las playas de Almacén, Zafra y Area dos Bois, y 326 kilos de especies vegetales exóticas, entre ellas la hierba de San Juan, Amaryllis belladonna y Crassula ovata, procedentes de Sudáfrica y con un alto impacto sobre la vegetación autóctona.

Entre los residuos retirados destacan tarugos plásticos empleados en las cuerdas de las bateas, restos de redes, cabos, boyas y sedales, así como envoltorios, botellas y otros objetos de origen indefinido, posiblemente vinculados a la actividad turística o procedentes del continente.

Esta intervención forma parte de un esfuerzo continuo que ya ha permitido retirar casi 20 toneladas de flora invasora y más de 137 toneladas de basura marina en diferentes enclaves de la costa gallega, en línea con los objetivos de Plancton y los proyectos de conservación del Parque Nacional, como Life Insular.

La iniciativa busca recuperar y mantener en buen estado los hábitats insulares de la Red Natura 2000, reforzando su resiliencia frente al cambio climático y otras presiones ambientales.