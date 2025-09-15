El alijo de A Pobra (A Coruña) supera los 3.000 kilos, trasladados a Galicia en un narcosubmarino

El alijo de cocaína en A Pobra do Caramiñal supera los 3.000 kilos tras la localización este domingo de más droga por parte de la Policía Local en relación a un operativo por el que han sido detenidos tres hombres que, previsiblemente, pasarán este martes a disposición judicial.

Fuentes consultadas por Europa Press, han señalado que agentes de la Policía Local encontraron más mercancía tras un primer hallazgo de más de 1.000 kilos de cocaína incautados en ambos casos en tierra y después de que llegara la droga en un narcosubmarino.

Mientras, sobre la situación judicial de los tres arrestados, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han ratificado que está previsto que pasen este martes a disposición del Tribunal de Instancia de Muros.

La detención de los tres hombres, de origen colombiano, se produjo en la tarde del sábado por parte de miembros de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal.

A continuación, fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira que, junto a agentes de la comisaría de Vigo, se ha hecho cargo del operativo, que está bajo secreto de las actuaciones.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que en la madrugada del sábado interceptaron la sustancia estupefaciente después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial.

En relación a este operativo, fuentes próximas al caso han precisado que la Policía Local de A Pobra localizó, ayer por la tarde, el segundo alijo de cocaína con lo que, en total, entre lo interceptado en la madrugada del sábado y lo de ayer, superan los 3.000 kilos de droga incautados, han indicado.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y bajo secreto de sumario.