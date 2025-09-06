Investigan a un menor por conducir un vehículo agrícola en Barbanza con la colaboración de su madre

La Guardia Civil de Tráfico investiga a un menor de 15 años en Barbanza por un posible delito contra la seguridad vial y a su madre como cooperadora necesaria. Los hechos ocurrieron en una vía secundaria de la comarca del Barbanza, mientras el Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela realizaba labores de vigilancia.

Tras detener la marcha del vehículo e identificar a los ocupantes, los guardias civiles comprobaron que el conductor tenía 15 años e iba acompañado por su madre ubicada al lado del puesto de conducción.

El posible delito al que se enfrenta el menor conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 90 días. También se investiga a su madre como presunta autora de un delito de cooperadora necesaria.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña recuerda que la conducción de vehículos a motor y ciclomotores solo puede realizarse con el permiso habilitante, a la edad reglamentaria y siempre en escuelas de aprendizaje habilitadas, nunca mediante las enseñanzas de padres o adultos en carreteras abiertas al tráfico