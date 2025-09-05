Extinguido el incendio del buque de Ribeira (A Coruña) con la embarcación ya estabilizada

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan por apagar el incendio del buque Awadi, en el puerto de Ribeira, a 2 de septiembre de 2025, en Ribeira. Elena Fernández - Europa Press

El buque Awadi, que ardía en el puerto de Ribeira desde la tarde del lunes, ya está estabilizado y el fuego extinguido. Para ello han sido necesarias varias jornadas de trabajo en las que los servicios de emergencia centraron sus esfuerzos en evitar que se fuera a pique.

Según informa Europa Press en base a información de la consellería do Mar, el operativo de emergencias articulado para atender a la situación ya se ha disuelto, al tiempo que se mantendrán inspecciones de control periódicas.

Estas fuentes apuntan que el buque no está completamente enderezado, probablemente por los daños causados por el incendio.

Con el fin de lograr mantenerlo a flote, desde el martes se trabajó en expulsar el agua contenida por la embarcación, que aumentaba el peso de la misma y dificultaba la tarea de enderezarla. Además, fue necesario, desde el miércoles, desplegar barreras anticontaminación por la presencia de hidrocarburos en el agua.

El fuego se originó cerca de las 16:45 de la tarde del lunes en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación. Ante lo sucedido, un amplio dispositivo se desplegó en este municipio de la comarca del Barbanza.

Entre los medios desplazados, se encontraban efectivos de bomberos de Ribeira y de Boiro, el GAEM de Ribeira, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Portos de Galicia, así como agentes de la Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil.