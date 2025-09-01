Año y medio de cárcel para la excoordinadora del SAF de Boiro (A Coruña) por malversación de fondos

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y medio de prisión a la antigua coordinadora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Boiro como autora de un delito continuado de malversación de fondos públicos.

La sentencia, dictada en conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, también establece su inhabilitación durante cuatro años y seis meses para el empleo público como asistente social del Concello de Boiro, así como para cualquier otro cargo relacionado con la atención de personas mayores o vulnerables.

Además, se le impone una multa de 3.370 euros por un delito continuado de exacciones ilegales, que conlleva también la suspensión de empleo público durante 20 meses y 7 días.

El tribunal tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En concepto de indemnización, la mujer deberá abonar 13.669,68 euros al Concello de Boiro y un total de 7.327,86 euros a las personas afectadas o a sus herederos.

Según recoge la sentencia, la condenada trabajó como asistente social en el Concello de Boiro desde 1994 y, a partir de 2013, ejerció como coordinadora del SAF.

Durante ese tiempo, se apropió de sumas de dinero entregadas por usuarios del servicio o por sus representantes, que nunca fueron ingresadas en la tesorería municipal y que pasaron a formar parte de su patrimonio personal.