Un grupo de vecinos de Ribeira (A Coruña) se manifiesta por las vacantes en su centro de salud

Varias decenas de vecinos de Ribeira (A Coruña) han llevado este jueves su protesta ante la sede del Servizo Galego de Saúde para reclamar la cobertura de todas las plazas de médicos de familia del centro de salud de la localidad.

Durante esta movilización, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, han registrado un escrito para pedir una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Esta entidad advierte de la situación "muy preocupante" en la que, según denuncia, se encuentra el centro de salud de Ribeira. Ahora mismo, tal y como relata, solo falta un facultativo de los 14 que hay habilitados, pero se debe a "parches" que pone el Sergas.

En este sentido, la plataforma explica que "no saben qué va a pasar" con los MIR que están ahora mismo en el ambulatorio y advierte que, si se marchan, ya serían cuatro los médicos que faltan. Además de esto, se espera que en agosto se jubile otro y que otro médico que estará durante el verano "se va a marchar en septiembre".

Por todo ello, la entidad ha decidido mover las concentraciones que celebra cada jueves ante el centro de salud y llevarlas a la sede central del Sergas. Si la situación no cambia, advierte que tomarán más medidas de presión.

La Xunta quiere retener a los MIR

Tras la protesta, la Consellería de Sanidade confirma que en el ambulatorio de Ribeira falta un médico en el turno de tarde, pero que en todo caso el centro tiene cubierto el 99 por ciento de sus efectivos.

Además, Sanidade avanza que trabaja para intentar reforzar la plantilla y retener a los MIR que están actualmente en la zona.

Sobre la petición de reunión, la Consellería asegura que se atendió la solicitud y que le ofrecieron cita para el miércoles, pero que la plataforma "rechazó" acudir "porque lo querían para el día 19", es decir, este jueves. Sanidade asegura que "no era posible por motivos de agenda previamente adquiridos". Fuentes de la plataforma, en cambio, explican a Europa Press que no aceptaron este encuentro porque no era con el conselleiro, sino con el gerente del Sergas, José Ramón Parada.