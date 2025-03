Pontón llama a participar este sábado en A Pobra (A Coruña) en la movilización contra Altri

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de practicar un "negacionismo do cambio climático" que es "beneficioso para Altri", pero "un despropósito letal" tanto para el mar como para el rural.

En un acto de apoyo a la movilización convocada contra Altri para este sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), la líder del BNG ha mostrado su "convencemento" de que, "coa excepción de Rueda e o seu Goberno", no hay en Galicia "nin unha soa persoa que non considera que a macrocelulosa de Altri vai ter un impacto letal sobre a productividade da ría de Arousa e a biodiversidade".

"Estamos ante un Goberno do PP que, pola vía dos feitos, é negacionista do cambio climático, que abraza as teses 'trumpistas' de que a preservación do medioambiente, da biodiversidade e o coidado do planeta é 'woke'", ha manifestado.

Así, ha querido trasladar a la ciudadanía que la batalla contra la instalación de Altri en la localidad lucense de Palas de Rei se va a "gañar".

En esta línea, ha situado la movilización de "todas as persoas que queren" a Galicia "fronte a un PP disposto a traicionar a Galicia única e exclusivamente para que Altri coloque no corazón de Galicia unha macrocelulosa".

"Fronte á traición do PP, a dignidade dun pobo que se vai mobilizar por mar e terra para defender o futuro dos nosos fillos e fillas, porque temos que saber que as decisións de hoxe van hipotecar o futuro deste país", ha señalado Pontón.

Por último, la portavoz del BNG ha insistido en que "non queremos a destrucción dunha macrocelulosa que só nos trae problemas desde o punto de vista ambiental e que vai destruír máis emprego do que promete crear".