Hallado el cadáver de una mujer de 50 años en la arena de una playa en Porto do Son (A Coruña)

🔴 #AXEGAInforma da localización do corpo sen vida dunha muller en Porto do Son.



📍 Praia de Arnela, Baroño.

➡️ Foi achada na area por un particular.



🚨 Urxencias Sanitarias de Galicia-061, @salvamentogob. @GardacostasGal, @guardiacivil e Protección Civil de Porto do Son. pic.twitter.com/i5m1cD6Lvf