Taxi en la zona de la plaza de Mina, en A Coruña. Quincemil

El Concello de A Coruña estudiará si los taxis pueden hacer el nuevo giro de plaza de Mina

Desde esta semana, los autobuses que circulen por plaza de Mina desde Juana de Vega, principalmente las líneas 3 y 7, pueden hacer un giro a la izquierda hacia el Obelisco que, por el momento, está reservado solamente a estos vehículos. Como servicio de transporte público, los taxistas han reclamado desde la presentación de estas obras poder hacer también este giro, algo que la alcaldesa Inés Rey ha anunciado que se valorará la próxima semana.

Tal y como avanzó en el programa de Voces, será en la próxima reunión de seguimiento con los técnicos y los responsables de las concellerías implicadas cuando se estudie esta posibilidad, que Rey considera que tiene "todo el sentido" pero que hasta entonces no se confirmará.

Los representantes de las asociaciones de taxis de la ciudad coinciden en señalar la importancia que tendría para ellos poder realizar este giro, principalmente para ahorrar tiempo y mejorar la fluidez del tráfico.

Ricardo Villamisar, presidente de TeleTaxi, incide en que este era un "compromiso" ya alcanzado cuando se hizo el anuncio de la reforma, en abril del 2025. Con el giro ya disponible para los autobuses, el representante de TeleTaxi insistirá de nuevo al Concello para que también ellos puedan hacer uso de este sentido de la circulación.

Por su parte, Juan Carlos Sambad, vicepresidente de Ugataxi, explica que este mismo jueves presentaron una solicitud demandando precisamente la "igualdad de circulación" entre los autobuses y los taxis.

En él, la asociación mantiene que facilitar esta opción al taxi como al bus es de "sentido común", especialmente teniendo en cuenta las "horas punta" y las "obras", lo que de por sí ya complica la circulación en la zona.

De obtener el permiso, Sambad considera que sería una noticia "fenomenal porque habría más fluidez hacia el Obelisco".

Una oportunidad para atender a más usuarios y un ahorro en el coste del taxi

En este sentido, el representante de Ugataxi lamenta que actualmente deben recorrer más kilómetros para llegar hasta el Obelisco ya que, al no poder girar desde Juana de Vega hacia la izquierda, deben circular hasta la plaza de Vigo para bajar por Marcial del Adalid y ya enfilar el Cantón Grande desde Linares Rivas.

A esto se añade que, para llegar a la parada del Obelisco, primero deben efectuar el cambio de sentido dando la vuelta al edificio de Correos, pasando por la calle Manuel Casás donde paran ahora los autobuses interurbanos y conduciendo junto a la parada de taxis de Palexco donde, si hay gente esperando, ya comienzan a realizar viajes.

Todo esto revierte negativamente en la parada del Cantón Grande con su consecuente "perjuicio en el tráfico".

De poder girar en plaza de Mina como los autobuses, Sambad señala que se mantiene la incomodidad de circular por Palexco, pero que se acortarían considerablemente los tiempos de viaje "y al llevarnos menos tiempo podremos ir más coches a la parada de Obelisco, que siempre ha tenido mucho volumen de demanda y de vehículos".

En sus palabras, "el giro puede parecer algo ínfimo, pero nos ahorra tiempo y hace que sea más fácil llegar, sobre todo desde plaza de Pontevedra, lo que nos facilitaría el trabajo".

Con él coincide Antonio Vázquez, presidente de RadioTaxi, que explica que poder realizar este giro "es fundamental para acortar los tiempos y el ahorro de dinero para muchos usuarios de una zona amplia de la ciudad", citando barrios como Os Rosales, Agra do Orzán o Ciudad Escolar.

Para ellos, como conductores, este cambio supondría "un ahorro de tiempo para hacer todos los servicios y, por tanto, la posibilidad de atender más si hay demanda".