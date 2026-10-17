Un incendio en una vivienda de la calle Ultramar moviliza a tres dotaciones de bomberos en A Coruña

Un incendio en una vivienda de la calle Ultramar de A Coruña movilizó este sábado por la mañana a los servicios de emergencias. El aviso se recibió a las 10:24 horas, después de que varios particulares alertasen de la presencia de humo en el tejado de una casa situada en el número 8 de esta vía.

Según la información facilitada sobre la intervención, las personas que dieron la voz de alarma trataron de llamar a la puerta de la vivienda, pero nadie respondía. Ante esta situación, se solicitó la presencia de los equipos de emergencia para comprobar qué estaba ocurriendo en el interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos de A Coruña, además de efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. También acudieron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 de manera preventiva.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego, los daños ocasionados o la posible existencia de personas afectadas.