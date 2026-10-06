Presupuesto prorrogado en A Coruña: primer objetivo, asegurar fondos para entidades sociales

El portavoz del Gobierno de A Coruña, José Manuel Lage, este martes en el Salón Real. Quincemil

Sin posibilidad de sentarse a hablar con el BNG y el PP sobre el próximo presupuesto, el Gobierno socialista de A Coruña prorroga el de 2026. Lo ha confirmado este martes el portavoz municipal, José Manuel Lage, que avanzó que la próxima semana prevé reunirse con los nacionalistas para acordar los convenios nominativos de 2027 para entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad.

Lage recordó que en el último pleno ordinario, el edil nacionalista Francisco Jorquera se ofreció a negociar este apartado del presupuesto, el capítulo 4, con el fin de que las entidades de la ciudad puedan disponer el próximo año de fondos para desarrollar sus actividades. "Esperamos que la señora Avia Veira [la candidata del BNG a la Alcaldía] valide ese ofrecimiento", dijo Lage.

El portavoz del Gobierno local destacó que el Ejecutivo dispone de inversión "suficiente" para realizar gastos en 2027: "Invertiremos casi 70 millones de euros en barrios en lo que queda de este año y el siguiente".

El Concello, detalló Lage, completará actuaciones de su plan de barrios con "mejoras de la calidad urbana y nuevas urbanizaciones", impulsará la transformación urbana que supone Coruña Marítima y desarrollará su "nuevo modelo" de movilidad.

Resaltó que el Gobierno municipal desarrollará políticas en tres ejes estratégicos: "Vivienda, el tejido social que representan los barrios y movilidad".

Lage apuntó medidas como políticas fiscales para movilizar pisos sin uso, cesión de suelo a otras administraciones para edificar viviendas, la implantación del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, ya adjudicado, un programa de modernización para mejorar la seguridad ciudadana, impulso a la economía local a través del polo audiovisual de la Ciudad de las TIC y apoyo a la cultura y el deporte como motores de cohesión social.

"Solvencia" económica

El portavoz del Gobierno local calificó de "solvente" la situación financiera del Concello, en contra de lo que ha criticado el PP tras recibir la información económica que le había solicitado el Ejecutivo de Inés Rey.

Lage se apoyó en algunos datos: una reducción de la ratio de deuda viva del Ayuntamiento al 15,93% y doce meses ("el periodo más largo") con el pago a los proveedores por debajo de los 30 días.

Criticó a los grupos de la oposición por rechazar la negociación del nuevo presupuesto con el Gobierno municipal: "Los grupos decidieron ponerse en modo elecciones nueve meses antes y dieron prioridad a intereses electorales. Este gobierno va a seguir trabajando día a día".

En los años que lleva gobernando en A Coruña, el equipo de Inés Rey ha tenido que prorrogar tres veces las cuentas municipales de un año para otro: 2021, 2023 y ahora en 2027.

Prórroga "anunciada" y acuerdos "sin cumplir"

Avia Veira, candidata del BNG a la Alcaldía, ha calificado la prórroga del presupuesto municipal como la "crónica de una prórroga anunciada, producto de una alcaldesa que no tiene con quien reunirse".

En una nota de prensa, Veira censura falta de autocrítica "por parte de Inés Rey" y que el Gobierno local "siga sin cumplir lo acordado".

"El BNG continúa sin tener información sobre cómo va a resolver el Gobierno local el agujero de 12 millones de euros registrado en la liquidación del presupuesto de 2025", dice Veira, que no hace mención a la negociación que José Manuel Lage pretende iniciar con el grupo nacionalista para asegurar las subvenciones municipales a las entidades sociales y culturales de la ciudad.