La Policía Nacional reivindica en A Coruña su labor frente al narcotráfico y las ciberestafas

La Policía Nacional ha celebrado este martes en el complejo policial de Lonzas, en A Coruña, los actos con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, en una jornada en la que se ha reconocido la labor de los agentes y personal que forman parte de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. El acto ha reunido a representantes de distintas instituciones, mandos policiales, agentes condecorados, familiares y compañeros.

Durante su intervención, el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, reivindicó la vocación de servicio público de la Policía Nacional y destacó la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía. "Este acto y su posterior celebración lo hemos querido llevar a cabo en este complejo policial de Lonzas, pues creemos que es la mejor ocasión para poner nuestra casa como lugar de encuentro entre la ciudadanía y la Policía Nacional", señaló.

Pacheco repasó algunos de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el cuerpo, entre ellos la delincuencia organizada, el narcotráfico, la ciberdelincuencia y el terrorismo. En este sentido, destacó que la Policía Nacional mantiene una estrategia de mejora permanente para adaptar sus servicios a las nuevas formas de delincuencia y garantizar una respuesta "eficaz y cercana" durante las 24 horas del día.

Uno de los asuntos destacados durante el discurso fue la lucha contra el narcotráfico. El jefe superior puso como ejemplo diferentes operaciones desarrolladas en Galicia contra organizaciones dedicadas a la distribución de droga y señaló que durante 2025 se desmantelaron en la comunidad 125 puntos negros de venta de estupefacientes mediante entradas y registros judiciales.

Según los datos aportados durante el acto, estas actuaciones se saldaron con 508 detenidos y permitieron retirar de las calles más de 120 kilos de heroína, cocaína y otras sustancias. La tendencia, aseguró Pacheco, se mantiene durante este año, en el que "aproximadamente cada tres días es desmantelado un punto negro de narcotráfico en nuestra región policial".

La ciberdelincuencia fue otro de los grandes focos de su intervención. El jefe superior señaló que las actividades delictivas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación son las que más han aumentado en los últimos tiempos en Galicia, en línea con lo que ocurre en el resto de Europa. Ante esta situación, la Policía ha reforzado tanto la investigación como la prevención, con actuaciones destinadas a fomentar entre la población una mayor cultura de seguridad.

La violencia de género también ocupó un espacio destacado. Pacheco puso en valor el trabajo de las unidades de atención a la familia y la mujer de la Policía Nacional y de otros organismos implicados en la protección de las víctimas. Desde 2025 y hasta la fecha, indicó, se han contabilizado 3.305 órdenes de protección vigentes y se han practicado 2.135 detenciones como respuesta frente a la violencia de género.

El jefe superior también destacó la capacidad de coordinación del cuerpo en grandes dispositivos y situaciones extraordinarias, citando como ejemplos el apagón de 2025 y el dispositivo desplegado en 2026, además del próximo reto que supondrá el Xacobeo 2027. Asimismo, puso en valor la colaboración con la Guardia Civil, las policías locales, la seguridad privada, jueces y fiscales, las administraciones públicas y las Fuerzas Armadas.

Galicia alcanza su cifra más alta de policías nacionales

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, destacó durante su intervención el nivel de seguridad de Galicia y el trabajo desarrollado por los agentes. "Galicia es hoy la segunda comunidad autónoma más segura en España y detrás de ese dato hay muchas horas de trabajo, investigación, prevención y respuesta", afirmó.

Taboadela señaló además que en el primer trimestre del año se situó en el 46% el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en Galicia, frente al 44% registrado en el mismo periodo del año anterior. La subdelegada vinculó esta mejora al trabajo de investigación, la coordinación entre unidades y la experiencia de los profesionales de los cuerpos de seguridad.

También destacó el refuerzo de las plantillas policiales. Según indicó, Galicia cuenta actualmente con la cifra más alta de efectivos de la Policía Nacional, cerca de 3.600 agentes, lo que supone más de un 10% respecto a hace una década. La cifra aportada por Pacheco sitúa actualmente la plantilla de la Jefatura Superior en 3.456 policías nacionales y 203 funcionarios del Cuerpo General Administrativo.

La subdelegada incidió especialmente en la necesidad de combatir las ciberestafas, que afectan a personas de todas las edades, y reclamó combinar la actuación policial con la prevención y la formación de la ciudadanía para identificar posibles fraudes. También defendió la lucha contra los delitos de odio y la protección de las víctimas de violencia de género.

"Necesitamos que sepan que no están solas, que las instituciones están a su lado y que la sociedad también está", afirmó Taboadela al referirse a las mujeres víctimas de violencia machista.

Reconocimiento a los agentes y a quienes dejan el servicio

El acto celebrado en Lonzas sirvió además para reconocer a los agentes que recibieron condecoraciones al mérito policial por actuaciones especialmente destacadas o por su trayectoria profesional. Pacheco felicitó a todos ellos y extendió el reconocimiento al personal laboral de la Jefatura y a las personas ajenas a la institución que también fueron distinguidas.

La jornada tuvo asimismo un componente de homenaje a los policías que este año han alcanzado la jubilación. En total, son 52 agentes de diferentes escalas y categorías que han dejado el servicio activo. El jefe superior dedicó una mención especial a dos miembros de su equipo que afrontan también su retirada, el comisario principal y jefe de la División de Operaciones, Martín de Vida, y el inspector jefe y secretario general de la Jefatura, Odilo Fernández.

La Policía Nacional recordó igualmente durante el acto a los compañeros fallecidos durante el último año y a quienes perdieron la vida en acto de servicio.

La celebración permitió también poner en valor algunos de los proyectos de mejora de las infraestructuras policiales en Galicia. Pacheco destacó la aprobación de la construcción de dos nuevas comisarías en terrenos cedidos por los ayuntamientos de Lugo y Ferrol, la próxima entrada en funcionamiento de la nueva comisaría de Monforte de Lemos y la reforma de la comisaría de Santiago de Compostela tras el incendio sufrido el pasado mes de febrero.

El acto concluyó con un llamamiento a mantener el compromiso con el servicio público y a preparar al cuerpo para los nuevos desafíos. "Aprender de nuestra historia, ofrecer una respuesta eficaz a los retos del presente y prepararnos para afrontar el futuro con responsabilidad, visión y esperanza deben ser las señas de identidad que guíen nuestro camino", afirmó Pacheco.