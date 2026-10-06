El Mercado de Elviña organiza una jornada para intercambiar cromos de fútbol en A Coruña

El Mercado de Elviña de A Coruña reunirá este sábado a aficionados al fútbol y al coleccionismo con una jornada dedicada al intercambio de cromos. La iniciativa permitirá a los asistentes compartir y cambiar sus cromos repetidos para avanzar en sus álbumes de las colecciones de LaLiga EA Sports y del Mundial.

La actividad se celebrará el sábado 10 de octubre a partir de las 11:00 horas, en un local decorado situado al fondo del pasillo central del mercado. La propuesta está impulsada por la Asociación de Comerciantes del Mercado de Elviña, que busca convertir la jornada en un punto de encuentro para las familias y aficionados al coleccionismo deportivo.

Además del intercambio de cromos, la programación contará con un atractivo especial para los niños y niñas que se acerquen al mercado. A las 13:30 horas se realizará el sorteo de dos camisetas de la Deportienda.

Para participar en este sorteo será necesario presentar un ticket de compra realizado en el propio Mercado de Elviña, por lo que la jornada combinará el intercambio de cromos con una actividad pensada para dinamizar el mercado y fomentar la participación de las familias.