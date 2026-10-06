Maribel, pregonera de las fiestas del Rosario de A Coruña a sus 83 años: "Somos internacionales"

Qué tendrá el agua de A Coruña para llegar tan bien como Maribel a los 83 años. La conocida como la "sirenita" de O Parrote dio este martes el pregón de las fiestas del Rosario, un discurso que comenzó a las 20:00 horas cargado de coruñesismo y de ese desparpajo que solo María del Carmen Castelo puede tener.

Ella no se anduvo con rodeos. Lo de dar el pregón, reconoció ante decenas de personas, le pareció un "tremendo marrón". Pero Maribel, que vive por y para el barrio, tenía que ser quien lo hiciera, sobre todo este año que "por fin hacen festivo el día de la patrona".

Al principio ni siquiera se enteró de que tenía que hablar ella. "¿Quién es María del Carmen?", pensó. "Si yo solo soy Carmen el día de la Virgen del Carmen. El resto del año pienso como Maribel", contaba entre risas.

No fue hasta que lo leyó en prensa cuando se reconoció. Allí aparecía su nombre acompañado de la referencia que tantos coruñeses conocen: Maribel, la sirenita de O Parrote. Y es que, hace años, ella y otras dos amigas se hicieron famosas en la ciudad al mostrar al mundo ese desparpajo con el que entraban y salían del agua frente a la Solana, mucho antes de que existiera una plataforma e incluso socorristas.

Por eso le gustó tanto el cartel de este año. "Ambientado estupendamente con la sirena moderna, los pantalones cortitos...", decía, recordando a sus amigas y esos ratos que todavía pasan juntas en O Parrote.

Y precisamente con ellas quiso comenzar su pregón. Incluso quiso hacer mención a una de sus amigas. "Somos internacionales en el Parrote. Tenemos una amiga sueca que se coge un avión para venirse a A Coruña", contaba.

Esta amiga lleva cuatro años viajando hasta la ciudad herculina y, como buenas anfitrionas, Maribel y las demás la llevan "a comer las zamburiñas y los chocolates con churros de Bonilla".

Maribel durante el pregón Quincemil

Pero Maribel tampoco quiso olvidarse de la gente joven que llega al barrio. De esas "jóvenes muy dispuestas" que continúan dando vida a la Ciudad Vieja y que se han convertido también en parte de ese vecindario que ella conoce tan bien.

Aunque si algo quiso destacar del barrio fue su compromiso. Pero compromiso real. De pareja. "En la Ciudad Vieja siempre nos llevamos estupendamente, no hubo ni un divorcio, ni uno, solo cuando el otro se tuvo que ir para el otro barrio", bromeaba ante un público completamente entregado.

"Aburiño"

Y es que, a pesar de que Maribel se quedó sorda con los años, las risas son algo que no hace falta escuchar. Se sintió profundamente agradecida por el acompañamiento de todos sus amigos durante ese día. Solo había que verla al bajar del escenario, cuando decenas de personas se acercaban para darle la enhorabuena.

Entre ellas estaban el resto de las sirenitas, orgullosas de su amiga; su hija, Cruz; y el presidente de la asociación de vecinos, Leo. Todos quisieron acompañarla en un día que Maribel recordará durante mucho tiempo.

Porque si algo quedó claro este martes es que no había mejor persona para representar las fiestas del barrio que María del Carmen Castelo. La pregonera, que al principio ni siquiera sabía quién era esa tal María del Carmen, terminó haciendo suyo el escenario.

Y como dijo antes de marcharse: "Y colorín colorado este pregón se ha acabado. Aburiño". Porque no hay nada más coruñés que un "aburiño" bien dado.