La manifestación en defensa de la vivienda recorrerá A Coruña desde el Agra hasta el centro cortando el tráfico

Este sábado A Coruña vuelve a salir a la calle con una manifestación que reivindicará el derecho a una vivienda digna. La convocatoria es a las 19:00 horas en el barrio del Agra del Orzán.

El punto de encuentro estará en el cruce entre la ronda de Outeiro y la avenida de As Conchiñas, cerca de la confitería Ferrio. A partir de ese momento, cuando la marcha comience a circular por las calles, la Policía Local iniciará el operativo para ir cortando el tráfico.

Los cortes serán temporales y en cada punto comenzarán con el paso de la cabeza de la manifestación y terminarán al paso de esta.

El recorrido de la movilización continuará por la avenida Gramela para coger desde ahí la avenida de Finisterre hacia plaza de Pontevedra. Desde ahí cogerán la calle Juana de Vega hacia plaza de Mina para continuar por los Cantones.

La marcha acabará en la avenida de la Marina, ante la sede de la subdelegación del Gobierno.

La convocatoria de esta manifestación tiene lugar después de que este viernes cayeran los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno central en el Congreso de los Diputados y aprobados previamente el pasado martes en el Consejo de Ministros.

El Sindicato de Vivenda da Coruña, organización que convoca la marcha de hoy, demanda medidas para mejorar las condiciones de vida. El punto de salida escogido, el barrio del Agra, se debe a que la entidad recuerda que "os barrios son nosos, as casas son de quen as habita e a cidade é nosa e non dos fondos voitres ou dos rendistas".

Además, la convocatoria, que tiene ecos en otros puntos de España y de Galicia, pide también una huelga general.