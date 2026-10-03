Un agente de la Guardia Civil Guardia Civil Guardia Civil de Valladolid

Investigado un motorista por circular a más de 200 km/h en una carretera de Irixoa (A Coruña)

La Guardia Civil investiga a un hombre como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial al circular con su motocicleta a una velocidad de 208 kilómetros por hora en una carretera de Irixoa (A Coruña) limitada a 70 km/h.

Los hechos, tal y como informa Europa Press, ocurrieron el pasado 5 de septiembre.

Fue entonces cuando un radar móvil captó a este conductor en la AC-151.

Aplicando los márgenes legales de error, la velocidad de circulación resultaría en 197 km/h, explica la Benemérita en un comunicado.

Las averiguaciones permitieron la plena identificación del conductor y del vehículo, resultando en su citación en calidad de investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.