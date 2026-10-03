Imagen de archivo de nubes y claros en A Coruña. Quincemil

A Coruña estrena el primer fin de semana de octubre entre nubes y claros

El primer fin de semana de octubre ya está aquí y A Coruña lo disfrutará sin precipitaciones pero con cielos que alternarán nubes y claros.

Para este sábado, según la predicción de MeteoGalicia, los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 23 grados de máxima, un ligero incremento respecto a los días anteriores que invitará a disfrutar de la jornada al aire libre.

Además, las nubes que se esperan para esta mañana se irán despejando con el paso de las horas para dejar una tarde mayormente soleada, coincidiendo con los momentos de más calor.

El viento soplará ligeramente del nordés y, hacia la noche, será recomendable coger una chaqueta.

Desde las 22:00 horas los termómetros descenderán hasta los 19 grados.

Este será uno de los últimos días con cielos más despejados, antes del regreso de la lluvia, que caerá de manera débil a primera hora de la tarde del domingo y será más notable desde el próximo martes.