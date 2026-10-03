A Coruña digitaliza la gestión de las colonias felinas de la ciudad

A Coruña digitalizará su modelo de gestión de las colonias felinas de la ciudad para incrementar el control sobre la población de gatos y mejorar la formación de personas voluntarias.

El sistema fue presentado esta mañana por la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, en el marco de las jornadas Urbandog que se celebran este fin de semana en el Fórum Metropolitano y en el parque Europa.

Aquí Neira, junto a técnicos municipales, explicó que el nuevo modelo servirá para pasar "de una gestión reactiva a una gestión estratégica".

Con la digitalización se podrá conocer con mayor precisión la situación de las colonias felinas, reforzar su seguimiento y garantizar una actuación coordinada entre los servicios municipales, el voluntariado, las entidades colaboradoras y los profesionales veterinarios.

Entre las novedades está la creación de un mapa de las colonias y de los gatos comunitarios existentes para identificarlos y hacer un seguimiento. A su vez, facilitará la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) y su devolución controlada a las colonias.

Asimismo, se refuerza la formación del voluntariado, que deberá estar identificado y asumir un compromiso de sus funciones de alimentación, observación y comunicación de información sobre los animales. Actualmente hay ya 130 personas inscritas y el curso arrancará el 5 de octubre.

Solamente estas personas incluidas en el programa de alimentación podrán dar comida a los gatos de las colonias. Si no se forma parte del programa, se podrá recibir una sanción por alimentar a estos animales.

El Concello pondrá en marcha además un software específico para la gestión de estas colonias, lo que permitirá geolocalizarlas, digitalizar toda la información disponible y gestionar las incidencias en tiempo real con mayor transparencia y eficacia.