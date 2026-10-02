Varios heridos tras chocar un autobús urbano y un turismo en un cruce de Ronda de Nelle, en A Coruña

Varias personas han resultado heridas este viernes por la mañana tras producirse una colisión entre un autobús urbano de la linea 20 y un turismo en A Coruña. El accidente tuvo lugar alrededor de las 10:10 horas en el cruce de Ronda de Nelle con la avenida de Finisterre.

Según la información disponible, ambos vehículos circulaban por la zona cuando el turismo se saltó un semáforo y acabó chocando contra el bus. El impacto provocó varios heridos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado ni sobre el número exacto de personas afectadas. Tranvías tiene constancia de una persona herida leve y ha enviado refuerzos para continuar con el servicio habitual.

El accidente se produjo en uno de los cruces con mayor circulación de esta zona de la ciudad y obligó a activar el correspondiente dispositivo de emergencia para atender a los afectados y gestionar la situación en la vía.