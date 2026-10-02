Tranvías reforzará los autobuses en A Coruña por el partido del Básquet Coruña de este domingo

Los aficionados que este domingo acudan al Coliseum de A Coruña para ver al Leyma Básquet Coruña tendrán más opciones para desplazarse en transporte público. La Compañía de Tranvías reforzará el servicio de autobús urbano coincidiendo con el partido que enfrentará al conjunto coruñés con el Bilbao Basket.

El encuentro se disputará este domingo 4 de octubre a las 12:00 horas y el dispositivo especial comenzará dos horas antes, a las 10:00 horas. Los refuerzos se recuperarán también una vez finalizado el partido para facilitar la salida de los asistentes.

Refuerzos en la línea UDC

El dispositivo se concentrará en la línea UDC, que conecta la plaza de Pontevedra con el Campus de Elviña. Los servicios adicionales realizarán el recorrido en ambos sentidos y efectuarán parada en la avenida de Alfonso Molina, a la altura del Coliseum.

De esta forma, los aficionados podrán utilizar el autobús tanto para llegar al recinto antes del encuentro como para regresar hacia el centro una vez termine el partido.

La Compañía de Tranvías enmarca estos refuerzos en la adaptación del transporte urbano a los momentos en los que se prevé una mayor demanda por la celebración de eventos deportivos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos en transporte público y reducir el uso del vehículo privado.