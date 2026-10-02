Bote de rescate de Salvamento Marítimo.

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Remolcan un pesquero que quedó sin gobierno cerca de la Torre de Hércules, en A Coruña

La embarcación, de 10,6 metros de eslora y con dos tripulantes a bordo, se encontraba a 2,1 millas de la costa

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Salvamento Marítimo ha auxiliado este viernes a un pesquero que se había quedado sin gobierno a 2,1 millas de la Torre de Hércules, al norte de As Xacentes, en A Coruña.

Helicóptero de rescate costero del Reino Unido.

La embarcación, de 10,6 metros de eslora y con dos tripulantes a bordo, solicitó asistencia después de quedar sin capacidad de gobierno.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de A Coruña movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que acudió hasta la posición del pesquero y procedió a remolcarlo.

Finalmente, la embarcación fue trasladada hasta el muelle de Oza, donde concluyó la intervención.