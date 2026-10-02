El PSOE de Oleiros (A Coruña) exige el expediente de la grúa que retiró el coche de la mujer del alcalde

El Grupo Municipal Socialista de Oleiros ha solicitado este viernes el acceso "urgente e íntegro" al expediente administrativo relacionado con la retirada en grúa del vehículo de la esposa del alcalde, Ángel García Seoane, en Mera. La petición llega después de que trascendiese una conversación telefónica en la que el regidor insultó a una agente de la Policía Local y le exigió explicaciones por la retirada del coche. La funcionaria ha llevado posteriormente los hechos a los juzgados.

Los socialistas quieren que el Ayuntamiento facilite toda la documentación relativa a la denuncia y al procedimiento seguido para retirar el vehículo. En concreto, solicitan el expediente completo de la denuncia, los posibles pliegos de descargo, la orden que dio lugar a la retirada y la documentación que permita determinar quién decidió actuar y por qué vía se tramitó esa orden.

Uno de los puntos sobre los que el PSOE reclama información es la reserva de espacio existente en el lugar donde estaba estacionado el coche. Los socialistas quieren conocer sus características, su finalidad y las condiciones de utilización para determinar si se trataba de una reserva vinculada a las necesidades generales del evento o si, por el contrario, podía utilizarse para un vehículo concreto.

La formación destaca además que la grúa retiró cuatro vehículos de la zona, por lo que considera necesario aclarar las circunstancias de la reserva y el motivo por el que fueron retirados los coches. El alcalde ha defendido públicamente que el vehículo estaba estacionado en una zona señalizada y reservada para el regidor.

El PSOE también reclama los justificantes relativos a la retirada del vehículo del depósito. En particular, quiere saber quién asumió el coste de las tasas correspondientes al enganche y a la estancia, quién acudió físicamente a retirar el coche y si se exigió previamente el pago de las cantidades correspondientes, como ocurre con los demás propietarios cuyos vehículos son retirados por la grúa.

Críticas a la respuesta de García Seoane

La petición de documentación se produce después de las explicaciones ofrecidas por García Seoane tras hacerse públicos los audios. El alcalde ha reconocido que algunas de sus expresiones fueron "desacertadas", pero ha defendido que se trató de una "reacción humana" y ha explicado que acababa de someterse a una operación y tenía prisa por regresar a casa para tomar su medicación. También ha sostenido que existía una reserva para el alcalde.

El PSOE cuestiona esta explicación y acusa al regidor de intentar presentar como una situación "normal" un episodio que los socialistas consideran especialmente grave. En su comunicado, la formación utiliza expresiones como "cobardía y baja catadura moral" para criticar la respuesta pública del alcalde y censura que sus explicaciones se hayan producido principalmente a través de la radio municipal.

Los socialistas también rechazan la justificación de que las palabras del alcalde hayan sido "sacadas de contexto". La conversación difundida recoge cómo García Seoane reclama que le devuelvan el coche y se dirige a la agente con expresiones insultantes, además de advertir sobre la posibilidad de abrir expedientes a trabajadores. La agente, por su parte, ha denunciado los hechos.

La polémica ha provocado en los últimos días una escalada de críticas de los grupos de la oposición. El PP ha reclamado la dimisión del alcalde y de la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Varela, mientras que el BNG ha planteado la necesidad de aclarar las circunstancias relacionadas con la multa y la retirada del vehículo.

El PP pide testimonios sobre "cuatro décadas" de insultos y acoso

El Grupo Municipal Popular de Oleiros ha anunciado por su parte una iniciativa para animar a antiguos y actuales trabajadores, cargos públicos y otras personas vinculadas al Ayuntamiento a contar posibles episodios de insultos, vejaciones, intimidación, acoso o persecución que, según sostiene el partido, se habrían producido durante los más de 40 años de García Seoane al frente de la Alcaldía.

Los populares plantean una campaña similar a un "Me Too" y animan a participar tanto a quienes aseguren haber sufrido directamente alguna de estas situaciones como a quienes las hayan presenciado o conozcan casos de otras personas. El llamamiento se dirige a funcionarios, trabajadores municipales, personal contratado, cargos de confianza y representantes políticos, incluidos miembros de Alternativa dos Veciños.

El PP afirma conocer directamente hasta cuatro casos que, según señala, no han sido denunciados públicamente. Entre sus acusaciones incluye la afirmación de que "Gelo ha confinado a trabajadores municipales", aunque la formación no aporta en el comunicado documentación pública que permita verificar esos casos concretos.

Los populares vinculan esta iniciativa con la difusión de la grabación de la conversación entre García Seoane y la agente de la Policía Local y sostienen que el episodio ha reabierto el debate sobre el comportamiento del alcalde con trabajadores municipales. El partido asegura que los testimonios podrán trasladarse de manera pública, reservada o anónima y que su objetivo es realizar una denuncia política y social, no iniciar procedimientos judiciales.

La polémica se originó por unos hechos ocurridos en mayo en Mera, aunque los audios se hicieron públicos a finales de septiembre.