Las nuevas limitaciones en Alfonso Molina provocan grandes retenciones en A Coruña

Primera mañana complicada en Alfonso Molina, en A Coruña, tras la entrada en vigor de las nuevas limitaciones al tráfico vinculadas a las obras que se ejecutan en la avenida. El estrechamiento de los tres carriles en sentido salida está provocando este viernes importantes retenciones y circulación lenta.

Las modificaciones comenzaron a aplicarse a las 22:00 horas de este jueves 1 de octubre y sus efectos se están dejando notar especialmente durante las primeras horas de mayor intensidad circulatoria de este viernes.

Los tres carriles de salida de A Coruña se han desplazado hacia la mediana y reducido su anchura, una configuración que obliga además a circular a menor velocidad. La combinación del estrechamiento con la reducción de los límites de velocidad está condicionando el tráfico y generando largas colas.

Cambios previstos hasta febrero

Las restricciones forman parte de las actuaciones que desarrolla el Ministerio de Transportes en Alfonso Molina y, según la planificación anunciada, permanecerán vigentes hasta el 22 de febrero de 2027.

Los cambios no afectan únicamente a los vehículos que circulan por los tres carriles principales en dirección salida. También se ha recortado el carril de incorporación desde Pocomaco, introduciendo una nueva modificación en un punto que soporta diariamente un elevado volumen de tráfico.

La nueva configuración permanecerá así durante los próximos meses, por lo que los conductores que utilicen Alfonso Molina tendrán que adaptarse tanto al menor ancho disponible en los carriles como a las nuevas limitaciones de velocidad.

Este viernes supone la primera prueba en una jornada laboral completa para estas restricciones. Desde primera hora, las consecuencias han sido visibles en forma de retenciones en sentido salida de A Coruña, coincidiendo con los desplazamientos habituales de la mañana.