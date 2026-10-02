Momento de la detención de los tres sospechosos en el centro de Betanzos Cedida

Tres detenidos tras una persecución que terminó con un coche accidentado en Betanzos (A Coruña)

Una persecución policial terminó este jueves por la noche con tres personas detenidas en pleno centro de Betanzos (A Coruña). Los arrestados son dos hombres y una mujer embarazada, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario después del operativo.

Los hechos se produjeron alrededor de las 21:00 horas y movilizaron a efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Betanzos. Los detenidos son sospechosos de estar relacionados con varios robos y formarían parte de un grupo procedente de Madrid investigado por robos en viviendas en diferentes puntos de Galicia.

La actuación comenzó después de que los sospechosos fuesen localizados tras un altercado en Alcampo y terminó en la avenida Jesús García Naveira, en pleno casco urbano de Betanzos.

Una huida marcha atrás en pleno centro

El desenlace se produjo cuando vehículos policiales interceptaron el turismo en el que viajaban los tres sospechosos. Al verse bloqueado, el conductor intentó continuar la huida dando marcha atrás a gran velocidad, pero acabó perdiendo el control.

El coche chocó contra diferentes elementos del mobiliario urbano y durante la intervención también resultó dañado uno de los vehículos policiales. Los agentes consiguieron entonces detener a los tres ocupantes. La mujer, que está embarazada, fue trasladada posteriormente al hospital.

No consta que se produjeran disparos

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, explicó que las fuerzas de seguridad "venían persiguiendo a varias personas sospechosas de delitos de estafa y robo" y que la persecución terminó en la avenida, donde el vehículo sufrió el accidente y sus ocupantes fueron detenidos.

El importante despliegue policial generó expectación entre los vecinos y personas que se encontraban en la zona. También surgieron dudas sobre si durante la intervención se habían producido disparos.

La regidora aclaró, sin embargo, que no consta que hubiese ningún tiroteo, aunque algún vecino aseguró haber escuchado un ruido similar a una detonación.