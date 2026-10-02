Los buses ganarán un nuevo giro en los Cantones de A Coruña con la apertura de Juana de Vega

La remodelación de los Cantones de A Coruña encara su recta final con una de las novedades que más afectará al funcionamiento del transporte público en el centro de la ciudad: la habilitación de un nuevo giro a la izquierda exclusivo para los autobuses. El Ayuntamiento prevé que Juana de Vega pueda quedar abierta durante las próximas semanas con esta nueva configuración, una vez finalicen los trabajos de semaforización y señalización.

La actuación forma parte de la última fase de unas obras que están modificando por completo la distribución de este entorno. En los próximos días se instalará la semaforización definitiva, junto con las señales que regularán los nuevos movimientos de los vehículos. El giro reservado al bus permitirá reorganizar los recorridos del transporte público en este punto de la ciudad una vez se complete la remodelación.

Juana de Vega encara las últimas semanas de obras

Los trabajos avanzan actualmente en varios puntos de los Cantones y su entorno. Entre las actuaciones pendientes se encuentran las pavimentaciones de la plaza de Mina, Juana de Vega y Sánchez Bregua, que permitirán completar la calzada de esta zona.

El Ayuntamiento prevé que la apertura de Juana de Vega con el nuevo giro para autobuses se produzca en las próximas semanas, aunque todavía quedan trabajos de pavimentación, señalización y semaforización por completar.

Mientras tanto, ya han finalizado la pavimentación del Cantón Pequeno y el tramo final del carril bici. También se ha completado el asfaltado de la calzada hasta la plaza de Ourense a través de Sánchez Bregua.

La nueva configuración mantiene además el tráfico rodado por los Cantones, con dos carriles, uno por sentido, por los que podrán seguir circulando los automóviles y los vehículos de transporte público, incluidos autobuses urbanos, interurbanos y taxis.

Más espacio para peatones y nuevas zonas verdes

La remodelación de los Cantones busca reducir el espacio ocupado por el asfalto y ampliar las zonas destinadas a los peatones. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el proyecto permitirá ganar unos 5.000 metros cuadrados de superficie peatonal respecto a la configuración anterior.

La actuación también contempla una ampliación de los carriles bici y una importante renovación de las zonas verdes. En total, está prevista la incorporación de alrededor de una veintena de árboles, además de una jardinera de unos 100 metros de longitud y otros elementos vegetales.

En la zona de los jardines de Méndez Núñez también se ejecutarán estos días los últimos trabajos en las escaleras y comenzará la pavimentación de Entrexardíns, otra de las áreas pendientes de completar.

También se prepara el nuevo ascensor del aparcamiento

Otra de las actuaciones que quedan por ejecutar es la instalación del ascensor del aparcamiento de los Cantones. Cuando estén habilitadas las nuevas salidas peatonales, el Ayuntamiento procederá al cierre de las actuales situadas en la zona del Obelisco y las fundaciones.

Con estos trabajos, el Gobierno local pretende completar una remodelación que ha transformado la distribución de uno de los principales ejes del centro de A Coruña, con más espacio peatonal y verde, nuevos recorridos ciclistas y una nueva organización de la circulación, especialmente en lo que afecta al transporte público.