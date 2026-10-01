La vivienda vuelve a enfrentar a los partidos políticos de A Coruña: más construcción o mayor intervención

La vivienda volvió a situarse este jueves en el centro del debate político en A Coruña. El pleno municipal abordó dos mociones diferentes, una presentada por el BNG en relación con la Zona de Mercado Residencial Tensionado y otra impulsada por el PP con diferentes propuestas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda.

El debate puso de manifiesto las diferencias entre los grupos sobre cuestiones como la construcción de vivienda pública, la rehabilitación del parque municipal, la movilización de pisos vacíos o la gestión de los fondos vinculados a las zonas tensionadas. Finalmente, en las votaciones, salió adelante la moción del BNG y decayó la del PP.

El BNG defiende la zona tensionada

La portavoz municipal del BNG, Avia Veira, centró su intervención en defender las herramientas derivadas de la declaración de A Coruña como Zona de Mercado Residencial Tensionado y cuestionó la política desarrollada por el PP en materia de vivienda. "Mire, señor Lorenzo, a súa proposta é priorizar ao Partido Popular e o que mande Rueda por riba das necesidades das cidades", afirmó Veira durante su intervención.

La nacionalista reprochó también a los populares su posición respecto a la regulación del mercado del alquiler y a la declaración de zonas tensionadas. "Cando vostedes din que a declaración de zona de mercado residencial tensionado é unha medida ideolóxica, acaso renunciar a desenvolver políticas de vivenda non é algo ideolóxico?", cuestionó.

Veira defendió medidas dirigidas a controlar los alquileres, limitar las viviendas de uso turístico, movilizar vivienda vacía, adquirir inmuebles para alquiler público y ampliar las reservas de suelo destinadas a vivienda protegida. El objetivo, señaló, pasa por devolver inmuebles al uso residencial y aumentar el parque público.

La portavoz nacionalista puso también sobre la mesa la situación de las 40 viviendas municipales pendientes de reparación, una actuación que consideró urgente ante las necesidades existentes en la ciudad. "Hai desafiuzamentos hoxe en marcha, hai presión urbanística sobre tres edificios na nosa cidade... Con esas 40 vivendas estariamos noutra disposición de atender", señaló Veira.

El PP reclama construir más vivienda

Desde el PP, su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, defendió que el incremento de la oferta debe situarse en el centro de las políticas de vivienda y cargó contra la gestión realizada por los gobiernos municipal y central. "Lo primero que hay que hacer es construir viviendas, que es un problema que tenemos todos", afirmó Lorenzo, que cuestionó que existan viviendas municipales pendientes de rehabilitación en un contexto marcado por las dificultades para acceder a un hogar.

El portavoz popular criticó también los efectos de la declaración de A Coruña como zona tensionada. Durante su intervención sostuvo que se ha reducido la oferta de alquiler ordinario mientras los precios han continuado aumentando y defendió que las medidas adoptadas están teniendo un resultado contrario al perseguido.

Frente a este modelo, Lorenzo apostó por incrementar la construcción de vivienda y facilitar que los inmuebles actualmente vacíos regresen al mercado. "Las soluciones están primero en construir vivienda", insistió. El popular defendió también la necesidad de "ayudar a que esas viviendas vacías vuelvan a salir al mercado".

Lorenzo reivindicó además las actuaciones de la Xunta en materia de vivienda y se refirió a las promociones previstas en ámbitos de la ciudad como Xuxán y Monte Mero.

El Gobierno local reclama gestionar los fondos

El Gobierno municipal defendió durante el debate que los recursos asociados a la declaración de A Coruña como Zona de Mercado Residencial Tensionado sean gestionados desde el propio Concello.

El responsable de Urbanismo sostuvo que la ciudad dispone de una empresa municipal de vivienda con capacidad para administrar esos recursos y destinarlos a las actuaciones contempladas en el plan de medidas de la zona tensionada.

"Los fondos que hemos conseguido como Ayuntamiento tienen que ser para este Ayuntamiento. Tenemos que gestionarlos nosotros como Ayuntamiento y como empresa municipal y dedicarlos a lo que la Corporación y el Gobierno municipal de A Coruña consideren necesario", defendió.

Desde el Ejecutivo local reclamaron además a la Xunta que movilice sus propios recursos para construir vivienda pública en la ciudad y recordaron que el Concello ha cedido tres parcelas municipales a la Administración autonómica para desarrollar nuevas promociones.

El responsable de Urbanismo incidió también en la necesidad de acelerar esos proyectos y reconoció un punto de coincidencia en el debate: la necesidad de incrementar el parque de vivienda protegida. "Compartimos desde luego que la construcción de vivienda pública protegida es la principal solución al problema", señaló, aunque recordó que se trata de una medida cuyos resultados se producen a medio y largo plazo.

El debate terminó con la votación de las iniciativas y prosperó la enmienda del PSdeG a la moción presentada por el Grupo Popular, en una sesión en la que las distintas formaciones volvieron a evidenciar sus diferencias sobre las medidas necesarias para afrontar el problema de la vivienda en A Coruña.

La movilidad metropolitana, otro de los puntos del pleno

Más allá de la vivienda, otro de los asuntos abordados durante el pleno de este jueves fue la movilidad metropolitana. En este caso, los grupos alcanzaron la unanimidad para reclamar mejoras en las conexiones de A Coruña con los municipios de su entorno, tanto mediante el transporte por carretera como a través del ferrocarril.

El BNG puso sobre la mesa la elevada dependencia del vehículo privado en estos desplazamientos. Su viceportavoz, Francisco Jorquera, cifró en unos 100.000 los coches que acceden diariamente a la ciudad y señaló las dificultades que todavía existen para llegar en autobús a espacios con una importante demanda, como los campus universitarios y los polígonos.

"Seguimos agardando pola implantación de servizos de proximidade", manifestó Jorquera. Para el nacionalista, "non é viable nin sostíbel un modelo de mobilidade baseado no vehículo privado", por lo que reclamó una apuesta más decidida por el transporte público.

El diagnóstico sobre la existencia de problemas fue compartido por el PP, aunque con reproches hacia sus rivales políticos. Roberto Rodríguez reconoció que "hay problemas y hay que seguir mejorando" y apuntó que resulta complicado cubrir todas las necesidades de horarios y frecuencias. Al mismo tiempo, acusó al BNG de acordarse de la dimensión metropolitana "cada cuatro años, con cada cita electoral".

El popular aprovechó su intervención para cuestionar también la gestión municipal de la movilidad y enumeró asuntos como la estación de autobuses, la parada metropolitana del entorno del Teatro Colón y el futuro contrato de bus urbano. Además, recuperó infraestructuras pendientes como la ampliación del puente de A Pasaxe, la cuarta ronda o el Vial 18.

El Gobierno local, por su parte, incidió en que las dificultades para moverse entre A Coruña y su área llevan años sin resolverse. José Manuel Lage sostuvo que se trata de una realidad que obliga a reaccionar a las administraciones con competencias y reclamó actuaciones en los dos frentes: a la Xunta, en el transporte metropolitano por carretera, y al Gobierno central, para avanzar en el tren de cercanías.