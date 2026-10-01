Retenciones en Alfonso Molina por un accidente con un herido leve a la entrada de A Coruña

La avenida de Alfonso Molina registra importantes retenciones este jueves por la mañana debido a un accidente de tráfico ocurrido en sentido entrada a A Coruña, a la altura de la Ronda de Outeiro. El siniestro está afectando a la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad y está generando tráfico lento en la zona.

El accidente se produjo en la calzada en dirección hacia el centro de A Coruña y obligó a cortar el carril central de la avenida. La incidencia está provocando que los vehículos tengan que circular por los carriles disponibles, lo que está ralentizando el tráfico y generando retenciones a medida que aumenta la intensidad circulatoria de la mañana.

Como consecuencia del accidente, una persona resultó herida leve y fue atendida tras la colisión. La incidencia movilizó a los servicios de emergencia y a los efectivos encargados de regular la circulación y atender el lugar del siniestro.

La presencia de los vehículos implicados y el corte del carril central están condicionando especialmente el tráfico en Alfonso Molina, una de las principales vías de entrada a A Coruña desde la comarca. Las retenciones se mantenían pasadas las 9:30 horas de este jueves, coincidiendo con el tramo final de la hora punta de la mañana.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente ni sobre los vehículos implicados. Los trabajos en la zona se centran en atender la incidencia y recuperar la normalidad en la circulación.