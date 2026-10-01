PSOE, PP y BNG de A Coruña cruzan reproches en pleno por la negociación de los presupuestos de 2027

El debate sobre las subvenciones nominativas del Ayuntamiento de A Coruña para este año acabó este jueves llevando al pleno municipal a uno de los asuntos que marcarán los próximos meses de la legislatura: los Presupuestos de 2027. El Gobierno de Inés Rey aprovechó la aprobación de una modificación del anexo de ayudas de 2026 para reivindicar su política de apoyo al tejido asociativo y reclamar al PP y al BNG que abran una vía de diálogo para las cuentas del próximo ejercicio.

La modificación salió adelante por unanimidad y permitirá ajustar las finalidades de varias subvenciones y ampliar hasta el 30 de noviembre el plazo para formalizar las ayudas, con efectos desde el pasado 1 de agosto. El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió que se trata de cambios destinados a facilitar los trámites a las entidades sociales, deportivas y culturales y permitir que puedan ejecutar correctamente las cantidades concedidas.

Lage puso el acento en que las modificaciones no implican aumentar las cuantías, sino adaptar las ayudas a las necesidades reales de las entidades y aportarles mayor seguridad jurídica. En total, el expediente afecta a 15 entidades, dos deportivas y 13 sociales.

El portavoz socialista aprovechó la intervención para reivindicar la política municipal de apoyo al asociacionismo. Según explicó, los presupuestos de 2026 contemplan alrededor de 7,2 millones de euros en convenios nominativos con más de 250 entidades y asociaciones de la ciudad. "No hablamos solo de una partida presupuestaria, hablamos de un modelo de ciudad donde se produce una alianza entre el ayuntamiento y la sociedad civil", defendió.

Lage sostuvo además que esta capacidad de apoyo está relacionada con la situación económica municipal y aseguró que el ayuntamiento mantiene sus cuentas saneadas, con un periodo medio de pago a proveedores por debajo de los 30 días durante los últimos doce meses y una deuda viva reducida en términos comparativos.

El BNG apoya las ayudas pero reclama más agilidad

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, confirmó el voto favorable de su grupo a la modificación, aunque aprovechó el debate para reclamar al Gobierno municipal mayor rapidez en la tramitación de las subvenciones. Según explicó, existe una queja generalizada entre las entidades porque los retrasos administrativos reducen posteriormente el tiempo disponible para ejecutar las actividades subvencionadas.

Jorquera consideró que, en algunos casos, precisamente esos retrasos explican que ahora sea necesario modificar las finalidades de determinadas ayudas. El nacionalista defendió que debe mantenerse un control riguroso sobre el uso de los fondos públicos, pero pidió reducir la carga burocrática para unas asociaciones que, en muchos casos, funcionan fundamentalmente gracias al voluntariado.

El portavoz del BNG también aprovechó el debate para marcar distancias con el Gobierno municipal y enumerar varios acuerdos o compromisos que, a su juicio, continúan pendientes de ejecución, entre ellos el Consejo Económico y Social, la reordenación del sector institucional municipal y el impulso del área metropolitana.

En ese contexto llegó su referencia a los Presupuestos de 2027. Jorquera aseguró que el BNG seguirá poniendo por delante los intereses de los ciudadanos y avanzó que, si finalmente no hubiera nuevas cuentas para el próximo año, su formación facilitaría la aprobación de un nuevo anexo de subvenciones para evitar que las entidades se vean perjudicadas.

El nacionalista quiso dejar claro, no obstante, que apoyar cuestiones concretas no significa respaldar la política del Gobierno local. "Poner por delante los intereses de A Coruña no es lo mismo que adherirse a sus políticas", señaló.

El PP acepta sentarse, pero reclama información económica

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, centró buena parte de su intervención en cuestionar la gestión del Gobierno municipal de las subvenciones. A su juicio, la modificación que se llevaba al pleno supone corregir una situación generada por unos plazos que no se pudieron cumplir.

Lorenzo criticó además que el Ejecutivo local no aproveche el expediente para incrementar las cantidades destinadas a las entidades sociales, culturales o deportivas. "Esto es rectificar una chapuza que hizo este Gobierno con su socio", afirmó.

Pero el principal mensaje del portavoz popular se dirigió también hacia la futura negociación presupuestaria. Lorenzo explicó que el PP ha recibido la invitación del Gobierno municipal para abordar los Presupuestos de 2027 y aseguró que su grupo está dispuesto a acudir a la mesa, aunque reclamó conocer previamente la situación económica del Ayuntamiento.

"Si me llaman a una mesa, por responsabilidad política debo acudir", afirmó. "Pero no voy a ir sin la información necesaria".

El PP reclama conocer, entre otras cuestiones, la situación económica municipal, la ejecución presupuestaria y el estado del crédito de 40 millones de euros destinado a inversiones. Lorenzo aseguró además que su grupo quiere disponer de información sobre el déficit municipal, que cifró en 12 millones de euros en 2025 y en una previsión de 21 millones para 2026.

El portavoz popular sostuvo que el PP lleva tres años y medio planteando propuestas para la ciudad y señaló que algunas de ellas han sido aprobadas por el pleno. Entre sus planteamientos mencionó también una bajada de impuestos.

Lage anuncia que ya empieza la elaboración de las cuentas de 2027

La respuesta de Lage sirvió para concretar en qué punto se encuentra ahora mismo la preparación de los Presupuestos de 2027. El portavoz del Gobierno municipal anunció que este mismo jueves se ha emitido la instrucción para iniciar la elaboración del presupuesto y avanzó algunos de los ejes que quiere incorporar el Ejecutivo de Inés Rey.

Según explicó, las futuras cuentas tendrán tres grandes líneas estratégicas: reforzar el tejido social, impulsar las políticas de vivienda e incrementar las inversiones en los barrios consolidados, además de avanzar en movilidad como política pública sostenible. Estas líneas se desarrollarán, según Lage, mediante diez actuaciones prioritarias que serán detalladas durante la tramitación.

El socialista insistió en que todavía queda margen para negociar. "Estamos a 1 de octubre de 2026 y este Gobierno va a seguir gobernando", señaló, en respuesta a quienes sitúan ya el debate en clave electoral por la proximidad de las municipales de mayo de 2027.

Lage pidió especialmente al PP que acepte la invitación a sentarse y comenzar a intercambiar información y propuestas. "Sentarse a hablar significa que, cuando se haga el calendario, podemos ver los documentos que necesiten", explicó.

El portavoz municipal defendió que la negociación no tiene por qué implicar que los grupos compartan la política del Gobierno. "La herramienta que es el diálogo y el entendimiento tiene que dar frutos", señaló, reivindicando una posición que calificó de constructiva.

En el caso del BNG, Lage agradeció expresamente el apoyo a la modificación de las subvenciones y puso en valor los acuerdos alcanzados durante la legislatura. Recordó que los convenios con entidades sociales han permitido movilizar más de 7,2 millones de euros en ayudas directas y reclamó que se mantenga esa disposición al acuerdo durante la tramitación del próximo presupuesto.

Aprobada inicialmente la ordenanza fiscal de bomberos

El pleno también aprobó por unanimidad la aprobación inicial de la ordenanza fiscal para financiar la ampliación del servicio de extinción de incendios, una medida que permitirá movilizar alrededor de 1,5 millones de euros. Según explicó Lage Tuñas, las aseguradoras asumirán aproximadamente el 90% del coste mediante contribuciones especiales y el Ayuntamiento aportará el 10% restante. Los fondos permitirán adquirir un ventilador de gran caudal y un vehículo forestal, mejorar los medios del puesto de mando avanzado, realizar obras en el parque de bomberos, sustituir portones y renovar equipamiento y mobiliario. La ordenanza quedará ahora expuesta durante 30 días hábiles y, si no se presentan alegaciones, será aprobada definitivamente.

La medida recibió también el respaldo del BNG y del PP, aunque el debate volvió a derivar hacia la situación de los servicios municipales de seguridad. Los nacionalistas defendieron la necesidad de reforzar los servicios públicos, mientras que la popular Susana Catalán cuestionó la situación de la Policía Local y Protección Civil y reclamó más medios y efectivos. Lage reivindicó la evolución de los cuerpos municipales y aseguró que la Policía Local ha pasado de los 303 agentes que había en 2019 a cerca de 350 actualmente, después de aplicar cada año la tasa máxima de reposición permitida. El portavoz socialista defendió que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos siete años una inversión superior a 10 millones de euros en maquinaria, vehículos y dotaciones para estos servicios.