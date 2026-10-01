El PP de A Coruña condiciona su negociación del presupuesto de 2027 a recibir información económica del Concello

El Grupo Municipal Popular de A Coruña está dispuesto a abrir un diálogo con el Gobierno local sobre los presupuestos municipales de 2027, aunque condiciona cualquier reunión de trabajo a recibir previamente información detallada sobre la situación económica del Concello y sus cuentas. Así lo ha trasladado su portavoz, Miguel Lorenzo, en respuesta a la invitación de la alcaldesa, Inés Rey, para negociar las próximas cuentas municipales.

Los populares valoran que el Gobierno municipal haya abierto ahora la puerta al diálogo con el resto de grupos, pero expresan su "desconfianza" ante el cambio de postura. En su respuesta, Lorenzo sostiene que el PSOE habría mantenido durante más de tres años una posición de bloqueo hacia su grupo y considera que la búsqueda de acuerdos llega ahora, después de la ruptura entre socialistas y BNG y cuando el Ejecutivo municipal se encuentra en minoría.

El PP considera además "oportunista" que este acercamiento se produzca a ocho meses de las próximas elecciones municipales. Según argumenta Lorenzo, el diálogo debería haberse abierto antes para abordar cuestiones como la vivienda, el bienestar social, la política fiscal, la seguridad, la movilidad o las inversiones en los barrios.

El PP reclama un informe sobre la situación económica

Antes de iniciar cualquier negociación, los populares exigen disponer de documentación que permita conocer la situación económica del Concello. En concreto, solicitan un informe detallado sobre las cuentas municipales y muestran su preocupación por el incumplimiento de la regla de gasto y por el cierre del ejercicio 2025 con un remanente negativo y un déficit de 12 millones de euros, según recoge su escrito.

El grupo también apunta a las previsiones incluidas en el presupuesto de 2026, que, según su interpretación, contemplaban otros 21 millones de euros de déficit. Por ello, reclama conocer cuál es la situación actual de las cuentas y cómo ha evolucionado durante este ejercicio.

Otra de sus peticiones se centra precisamente en la ejecución del presupuesto de 2026. El PP quiere disponer de un informe detallado de las partidas ejecutadas y de los ingresos obtenidos frente a las previsiones iniciales, al considerar que existe una diferencia entre el discurso del Gobierno local sobre unas cuentas “de récord” y el grado de ejecución presupuestaria.

Los populares preguntan además por el préstamo de más de 40 millones de euros previsto para financiar inversiones. Lorenzo señala que, a falta de tres meses para terminar el ejercicio, su grupo desconoce si se han iniciado los trámites para solicitarlo y reclama saber si finalmente el Gobierno municipal recurrirá a esta financiación o ha renunciado a ella.

Reclama incluir sus propuestas y revisar los impuestos

El PP también quiere saber si el Gobierno local incorporará al presupuesto de 2027 las propuestas planteadas por los populares durante el mandato y aprobadas en pleno con los votos del PSOE. La petición incluye igualmente las propuestas para los barrios y distintos sectores de la ciudad que el grupo presentó como alegaciones a los presupuestos de ejercicios anteriores, incluida la documentación relativa a las cuentas de 2026.

En materia fiscal, los populares reclaman conocer qué impuestos municipales está dispuesto a rebajar el Gobierno local y en qué cuantía. El partido vincula esta petición con el incremento del coste de vida y con el precio de la vivienda, además de mencionar el encarecimiento de la cesta de la compra y de los combustibles.

El grupo también vuelve a poner el foco en las ayudas municipales para vivienda. Considera "urgente y prioritario" que el Concello convoque subvenciones para la rehabilitación de viviendas y para mejorar la accesibilidad de los edificios, especialmente mediante la instalación de ascensores.

Según el PP, estas ayudas no se convocan desde 2023 y su recuperación debería hacerse, al menos, por el mismo importe previsto en el presupuesto de este año. Los populares consideran que estas subvenciones pueden contribuir a poner más viviendas en el mercado.

El PP acepta hablar de las cuentas de 2027

Con estas condiciones, el Grupo Popular asegura que está dispuesto a abrir el diálogo sobre el presupuesto municipal de 2027. No obstante, supedita el inicio de las conversaciones a recibir y analizar previamente toda la documentación solicitada y a que el Gobierno local se comprometa “cierto y por escrito” a convocar las ayudas para rehabilitación y accesibilidad.

La respuesta de Miguel Lorenzo llega después de que Inés Rey invitase a los grupos municipales a negociar las cuentas del próximo ejercicio, en un escenario político diferente tras la ruptura de la relación de gobierno entre PSOE y BNG.