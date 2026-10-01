Muere una mujer atropellada por un vehículo en una pista de Abegondo (A Coruña), cerca de la AP-9

Una mujer ha fallecido este jueves por la mañana tras ser atropellada por un vehículo en Abegondo (A Coruña). El accidente se produjo en el lugar de A Fraga, en la parroquia de Vizoño, en una pista situada en paralelo a la autopista AP-9 y próxima al campo de la fiesta.

El atropello tuvo lugar minutos antes de las 10:00 horas. Según informó el 112 Galicia, fue el propio conductor del vehículo implicado quien alertó a los servicios de emergencias después de atropellar a la mujer. El particular solicitó asistencia sanitaria urgente al encontrarse la víctima herida tras el impacto.

Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También fueron informados los Bombeiros de Ordes y los voluntarios de Protección Civil de Abegondo, que se desplazaron hasta el punto del accidente.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencias, los efectivos desplazados hasta A Fraga únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.

El 112 Galicia también puso los hechos en conocimiento del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), dependiente del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención tras el accidente.