La estructura de los viaductos para los nuevos accesos al hospital de A Coruña se colocará en noviembre

La empresa Horta Coslada, con sede en Arteixo, es la encargada de fabricar la estructura metálica que servirá de base para los tres viaductos que se erigirán en los nuevos accesos al CHUAC. La compañía está especializada en construcciones metálicas y, respecto a las que se utilizarán para la obra del hospital, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, adelantó que en noviembre estos cajones ya se podrán transportar a su lugar.

Allegue visitó sus instalaciones este jueves. Allí detalló también que en noviembre se colocarán las estructuras que compondrán el viaducto sobre la AC-12 para después ir trabajando en el sitio para su ensamblaje y posterior izado sobre los pilares.

El antiguo viaducto, de menor volumen, se derribó el pasado mes de marzo, en una primera fase de trabajos para reordenar los accesos.

Desde entonces, el plazo de ejecución para la nueva estructura es de un año, por lo que el nuevo viaducto debería estar listo la próxima primavera. Mientras, la ampliación del CHUAC se extenderá previsiblemente hasta el 2031.

Los trabajos anunciados constan de un nuevo puente que contará con una glorieta de gran tamaño con un anillo perimetral alrededor del hospital.

Así, se mantiene el acceso desde la AC-12, pero al llegar al CHUAC, la rotonda actual será sustituida por una mucho mayor, con salidas que bordeen todo el centro, distribuyendo así mejor el tráfico.

La Xunta recuerda que las obras de renovación de los accesos al hospital, en el marco de su ampliación, tienen un presupuesto de 24 millones de euros.