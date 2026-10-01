A Coruña volverá a salir a la calle para reclamar medidas ante la crisis de vivienda

A Coruña acogerá este sábado 3 de octubre una nueva movilización para reclamar medidas ante la crisis de la vivienda. La protesta, convocada bajo el lema "Contra el rentismo, por la huelga general", comenzará a las 19:00 horas en la confluencia de la Ronda de Outeiro con la avenida de As Conchiñas, en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno.

Los convocantes volverán así a las calles para exigir mejoras en el acceso a la vivienda y reclamar nuevas actuaciones por parte de las administraciones. Consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento y plantean la movilización como una continuación de las protestas desarrolladas en los últimos meses.

En la convocatoria defienden que "las casas son de quienes las habitan" y critican el papel de los fondos de inversión y de los rentistas en el mercado inmobiliario. La protesta recorrerá los barrios de la ciudad con el objetivo de situar nuevamente el problema de la vivienda en el centro del debate.

La organización enmarca además esta convocatoria en un proceso de movilización más amplio y plantea como horizonte la huelga general, bajo la reivindicación de que el acceso a una vivienda condiciona las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida.