Una conductora resulta herida leve tras hacer un giro prohibido en A Coruña y chocar con otro coche

Una conductora ha resultado herida leve este jueves tras verse implicada en un accidente de tráfico en A Coruña. El siniestro se produjo en torno al mediodía en el cruce entre la avenida de Manuel Murguía y la Ronda de Outeiro.

Según la información disponible, la mujer circulaba por la zona cuando realizó un giro a la izquierda que está prohibido en ese punto. En ese momento, su vehículo colisionó con otro turismo conducido por un hombre que se dirigía hacia la rotonda de Pavo Real.

Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió heridas de carácter leve. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para atenderla y valorar su estado, mientras que también acudió la unidad de Atestados de la Policía Local de A Coruña para investigar las circunstancias del accidente.

El choque se produjo en una zona con bastante circulación, aunque por el momento no constan consecuencias de mayor gravedad derivadas del accidente.