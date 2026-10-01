La nueva sala de actividades del complejo deportivo municipal de A Barcala, en Cambre (A Coruña). Concello de Cambre

Cambre (A Coruña) pone en funcionamiento la nueva sala de actividades del complejo deportivo de A Barcala

El Concello de Cambre ha completado la puesta en funcionamiento de la nueva sala de actividades del complejo deportivo municipal de A Barcala, que lleva ya varias semanas siendo utilizada por los vecinos después de permanecer cerrada durante más de dos años.

El nuevo espacio está destinado a ampliar la oferta de actividades dirigidas del complejo y acoge disciplinas como pilates, GAP, core, tonificación, cardio step, ritmo fit, Hebe Pump o Hebe Zumba.

La instalación se encontraba prácticamente terminada desde finales de 2023, pero no pudo ser recepcionada ni abierta al público debido a diferentes incidencias en el expediente de la obra. Según explica el Gobierno local, durante los trabajos fue necesario introducir modificaciones respecto al proyecto inicialmente aprobado.

Los responsables de la actuación realizaron posteriormente diferentes comunicaciones y solicitudes para regularizar esos cambios y continuar con la tramitación, pero, según sostiene el Concello, no obtuvieron la respuesta necesaria para completar el procedimiento. La sala permaneció así sin poder utilizarse pese a encontrarse prácticamente acabada.

Más de dos años cerrada

El actual Gobierno municipal asegura que, tras su llegada, inició una revisión integral del expediente para conocer la situación de la actuación y completar los trámites pendientes. El proceso permitió finalmente recepcionar la obra hace unos meses.

Después de la recepción todavía fue necesario completar el equipamiento de la sala. Entre las actuaciones realizadas estuvo la instalación de los espejos para desarrollar las diferentes actividades deportivas.

"Cuando llegamos al Gobierno encontramos una infraestructura prácticamente terminada desde hacía más de dos años pero que no podía ser utilizada", señala la alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, que asegura que el objetivo fue completar todo el procedimiento hasta poner el espacio a disposición de los usuarios.

La nueva sala de actividades del complejo deportivo municipal de A Barcala, en Cambre (A Coruña). Concello de Cambre

La regidora destaca que la sala lleva ya varias semanas funcionando con normalidad. "Hoy ya no estamos hablando de una obra pendiente ni de una instalación cerrada, sino de una sala que lleva semanas funcionando", afirma.

Con su apertura, el Concello da por culminada la puesta en servicio de un espacio concebido para aumentar la capacidad del complejo deportivo de A Barcala y mejorar la oferta de actividades dirigidas.