Alfonso Molina, en A Coruña, afronta desde esta noche nuevos cambios de tráfico: durarán varios meses

La circulación por la avenida Alfonso Molina de A Coruña volverá a sufrir cambios importantes desde esta misma noche y durante los próximos meses. El Ministerio de Transportes ha anunciado nuevas afecciones al tráfico con apenas unas horas de antelación, ya que las modificaciones comenzarán a las 22:00 horas de este jueves 1 de octubre y se mantendrán, según la planificación comunicada, hasta el 22 de febrero de 2027.

Los cambios están vinculados a las obras de remodelación de la AC-11, una actuación que cuenta con una inversión de 18,3 millones de euros y que obligará a modificar temporalmente la distribución de los carriles en uno de los principales accesos y salidas de la ciudad. La intervención pretende permitir el avance de diferentes trabajos de la obra, aunque tendrá un impacto directo sobre la circulación.

Los tres carriles se desplazan hacia la mediana

A partir de las 22:00 horas de hoy, los tres carriles de la AC-11 en sentido salida de A Coruña se desplazarán hacia la mediana a la altura del paso superior sobre la avenida García Sabell. Además del cambio de posición, los carriles verán reducida su anchura, por lo que los conductores tendrán que circular por una calzada más estrecha durante los próximos meses.

El Ministerio explica que necesita disponer de espacio en la margen derecha de la carretera para continuar con los trabajos. En esa zona se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el alumbrado, el drenaje y las telecomunicaciones, además de trabajos para ampliar el desmonte y aumentar la plataforma de la avenida.

Las afecciones no se limitarán a los tres carriles principales. También se acortará el carril de incorporación a la AC-11 procedente del polígono de POCOMACO. Dependiendo del tramo, el arcén y el carril derecho quedarán reducidos o incluso sin circulación entre la avenida García Sabell y el ramal de salida hacia A Zapateira, que ya dispone actualmente de un desvío provisional debido a las obras.

También bajará la velocidad en Alfonso Molina

Los conductores que circulen hacia la salida de A Coruña tendrán que prestar especial atención a las nuevas limitaciones de velocidad. El límite se situará en 70 kilómetros por hora desde la zona de la fuente de las Pajaritas y bajará posteriormente hasta los 50 kilómetros por hora desde la altura del centro comercial Carrefour y hasta las inmediaciones del acceso a la gasolinera de Repsol.

El Ministerio de Transportes señala que estos cambios han sido coordinados con la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento de A Coruña. Como alternativas para incorporarse a la AC-11 desde la avenida García Sabell, recomienda utilizar los accesos desde San Cristóbal y la carretera de A Zapateira.

Las nuevas restricciones llegan en un punto especialmente sensible de la movilidad de A Coruña, ya que Alfonso Molina concentra buena parte del tráfico de entrada y salida de la ciudad y las obras que se están ejecutando en la zona ya han provocado diferentes modificaciones y retenciones. En este caso, además, los conductores disponen de muy poco margen para conocer una alteración que se prolongará durante casi cinco meses.