La lluvia y los cielos cubiertos anuncian la llegada del otoño este domingo en A Coruña

La lluvia ha regresado este domingo por la mañana a A Coruña. Tras el pequeño chaparrón de ayer al mediodía, esta vez lo hace para quedarse hasta, previsiblemente, el miércoles, según la predicción de MeteoGalicia. Además, no llega sola. En los próximos días entraremos de lleno en el otoño, con un descenso de las temperaturas mínimas.

El día arrancó con una tregua que permitió a las casi 7.000 participantes en la edición de este año de la Carrera de la Mujer realizar el recorrido de ida y vuelta desde Riazor hasta la Torre de Hércules sin mojarse, pese a la amenaza de lluvia en el cielo.

La mañana aguantó hasta minutos después de las 12:15 horas cuando las primeras gotas empezaron a caer del cielo, pillando por sorpresa a las centenares de personas que disfrutaban de las actividades poscarrera en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor. Pasadas las 12:30 podían verse a algunas de las participantes ataviadas con sus camisetas rosas por la calle Real buscando refugio de la lluvia.

La previsión es que por la tarde haya unas horas de tregua, entre las 16:00 y las 23:00 horas, coincidiendo con la franja del festival gratuito Orballo Cultural que se celebra en el Muelle de Batería dentro de la programación de SON&MAR y con Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata, como artistas invitados.

Aviso amarillo el martes

Los últimos días de septiembre se presentan en A Coruña con un cambio importante de tiempo. Después de un inicio de semana algo caluroso, el fin de semana trae consigo las primeras precipitaciones del otoño, acompañadas de un descenso generalizado de las temperaturas.

La llegada de la lluvia se debe a la entrada de un frente activo, que tendrá continuidad durante los primeros días de la próxima semana. Se trata de una borrasca situada al oeste de Irlanda que enviará un frente activo a Galicia entre el martes y el miércoles, dejando un inicio de semana marcado por las lluvias generalizadas en A Coruña y su área, pero que también serán más intensas en el suroeste del litoral Atlántico e interior de Pontevedra.

De hecho, el martes MeteoGalicia activará el nivel amarillo de alerta por viento y lluvia en todo el litoral atlántico. En el Noroeste de la provincia de A Coruña el aviso por mar de viento estará activo desde las 15:00 hasta las 21 horas y se esperan rachas de fuerza 7.