El PSOE admite el recurso de Esther Fontán y Eva Acón contra el archivo de su denuncia a Inés Rey y Lage

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE ha aceptado tramitar los recursos presentados por las exconcejalas socialistas de A Coruña Esther Fontán y Eva Martínez Acón contra el archivo de las denuncias por presunto acoso laboral y político que ambas dirigieron contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. Acusaciones que desde el inicio la propia alcaldesa tachó de "falsas" y vinculó con un "ajuste de cuentas".

La respuesta de la dirección federal, a la que ha tenido acceso Quincemil, confirma que los dos escritos han sido registrados en la base de datos de la Comisión Federal de Ética y Garantías y que serán estudiados en la próxima reunión de este órgano. La comunicación ha sido remitida a través de la Asesoría Jurídica del PSOE, que actúa por delegación de la propia comisión para realizar este tipo de notificaciones.

El documento identifica además dos códigos diferentes, correspondientes a los recursos presentados por cada una de las exediles. Por tanto, el órgano federal del partido analizará ahora por separado los escritos de Fontán y Acón después de que ambas decidiesen recurrir la decisión de la dirección provincial.

Un expediente archivado en agosto

El origen de este procedimiento se remonta al 18 de diciembre de 2025, cuando Esther Fontán y Eva Martínez Acón presentaron sendas denuncias a través del canal interno del PSOE. Las dos exconcejalas, que formaron parte del Gobierno municipal socialista durante el anterior mandato, aseguraban haber sufrido situaciones que consideraban constitutivas de acoso laboral y político por parte de Inés Rey y José Manuel Lage.

El PSOE provincial de A Coruña instruyó posteriormente un expediente informativo para analizar los hechos y recabar documentación y testimonios. El procedimiento terminó con el archivo de las denuncias y sin sanciones para ninguna de las personas implicadas. La decisión fue comunicada a comienzos de agosto, después de que la instructora propusiese el sobreseimiento de los expedientes.

Fontán y Acón recurrieron entonces ante los órganos federales del PSOE al considerar que el procedimiento no había contado, a su juicio, con las suficientes garantías. En su recurso denunciaron un proceso "rápido y expeditivo" y señalaron la existencia de "serias irregularidades".

Entre las cuestiones que ambas pusieron sobre la mesa estaba la posibilidad de aportar nuevas pruebas y testimonios. Durante la investigación interna se analizaron diferentes elementos, entre ellos audios y conversaciones de WhatsApp. Según la información publicada sobre el expediente, la instructora descartó determinados audios aportados por Martínez Acón al existir dudas sobre su origen, mientras que se verificaron conversaciones aportadas por Inés Rey.

Fontán: "Estamos satisfechas" de que se estudie la documentación

Tras recibir la respuesta de la Comisión Federal de Ética y Garantías, Esther Fontán ha trasladado a Quincemil su satisfacción por que el órgano del partido vaya a examinar ahora los recursos y la documentación aportada.

"Al menos estamos satisfechas de que la Comisión de Ética y Garantías del partido se vaya a tomar el tiempo para examinar la documentación, examinar el recurso y tomar una decisión al respecto", señala la exconcejala.

Fontán reclama que el procedimiento federal permita a las dos denunciantes aportar las pruebas y testimonios que, según sostiene, no pudieron presentar durante la investigación provincial. "Esperamos que la Comisión de Ética y Garantías siga un procedimiento como tiene que ser, con garantías, dándonos pie a que presentemos las pruebas y los testigos que aquí no se nos dejó", afirma.

La exedil asegura que entre esos elementos se encuentran "documentos, pruebas, audios y testificales" de personas que, según indica, ya habían manifestado su disposición a declarar sobre los hechos denunciados.

Fontán vincula además la decisión de recurrir al desarrollo de los acontecimientos que, según su versión, se produjeron durante el último año y que afectaron tanto a funcionarias del Ayuntamiento de A Coruña como a otras compañeras. "Nosotros no hubiéramos dado este paso si hace casi ya un año no se hubieran dado determinadas circunstancias", sostiene.

La exconcejala considera que el partido debe ahora garantizar el procedimiento interno y actuar de acuerdo con los principios que, según recuerda, defiende el PSOE en materia de protección de las mujeres. "Nuestro partido tiene que estar a la altura y tiene que demostrar que por encima de cualquier cargo institucional que alguien pueda ostentar en un determinado momento está el ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace", afirma.

Fontán concluye que, una vez registrado el recurso, queda ahora esperar a que la Comisión Federal de Ética y Garantías examine los expedientes y adopte una decisión sobre las peticiones planteadas por ambas exconcejalas.

"Ajuste de cuentas"

La alcaldesa Inés Rey ha rechazado desde el inicio las acusaciones y ha defendido que las denuncias respondían a un "ajuste de cuentas" relacionado con la situación interna del PSOE y con la elaboración de las listas electorales. Rey también cuestionó que las exconcejalas no hubieran acudido a los tribunales.