Enfado entre los comerciantes de A Coruña por la basura dejada por aficionados del Sevilla: "Es una vergüenza"

Los aficionados del Sevilla FC dejan las calles del centro de A Coruña llenas de basura. Quincemil

La fiesta previa al Deportivo-Sevilla ha dejado una imagen caótica en el centro de A Coruña. Numerosos residuos quedaron esparcidos por la zona en la que se concentraron seguidores sevillistas, una situación que ha provocado el enfado de vecinos y responsables de varios comercios.

Horas antes del encuentro, las calles del centro habían acogido a numerosos aficionados del Sevilla, que se reunieron para beber, cantar y compartir la previa antes del partido de las 19:00 horas. La afición andaluza había agotado las 860 entradas que el club tenía disponibles para el sector visitante de Riazor.

Tras marcharse hacia el estadio, sin embargo, dejaron botellas, vasos, servilletas y otros restos en el suelo. Los comerciantes de la zona lamentan que la celebración haya terminado de esta manera y reclaman un mayor respeto por el espacio público.

"Yo entiendo que pueden celebrar y que es su equipo, pero no deberían dejar la plaza así. Tendrían que ser más cuidadosos y respetar las normas", explica Naro, de O’Sampaio.

Nos meten toda la porquería en el local Encargada de Chuches.

El malestar es especialmente visible entre los establecimientos situados en el entorno de la concentración. La encargada de Chuches califica lo ocurrido como "una locura total" y lamenta que, además del ruido generado durante las horas previas al encuentro, los aficionados abandonasen la zona dejando los residuos atrás.

"Nosotros, que somos un comercio de alimentación, siempre tratamos de mantener todo limpio para que la gente se sienta bien. Me parece estupendo que celebren, pero que por lo menos sean conscientes y se lleven su propia basura", señala.

La responsable del establecimiento asegura que la suciedad de la calle termina afectando también al interior del negocio. "¿De qué sirve tener aquí dentro todo limpio si afuera está hecho un asco y nos meten toda la porquería en el local?", se pregunta.

Otra comerciante de la zona asegura que la concentración llegó a reunir a más de un millar de personas y denuncia que los residuos no fueron el único problema.

"Fatal, no puede ser que se les permita beber en la calle, tirar la basura y dejar pegatinas de su bandera en las fachadas de los establecimientos, que esas pegatinas luego no se quitan fácilmente", lamenta.

También denuncia la presencia de vómitos en la entrada de su local y considera que será necesaria una limpieza en profundidad de la zona. "Quedó toda la plaza hecha un desastre. Tienen que venir con máquinas a limpiar, porque es demasiado", concluye.