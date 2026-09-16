Destrozan de madrugada el local de los vecinos de O Ventorrillo, en A Coruña, y se llevan dinero y material

Fuerzan cerraduras y entran a robar en el local de la asociación de vecinos de O Ventorrillo de A Coruña @avvventorrillo

Cajones abiertos, papeles tirados por el suelo y todo lo que encontraban a su paso revuelto. Así han dejado unos desconocidos el local de la asociación de vecinos de O Ventorrillo, al que entraron durante la madrugada de lunes a martes.

Los responsables, todavía sin identificar, forzaron las cerraduras de las puertas para acceder al local y una vez dentro fueron registrando los distintos espacios. Además de los destrozos, se llevaron algunos materiales y algo de dinero destinado a los gastos corrientes de la asociación.

La entidad ha compartido este martes las imágenes en sus redes sociales para mostrar cómo se encontraron el local. Unas fotografías que dejan ver los daños provocados y el desorden que dejaron tras de sí los autores.

"Hoy ha sido un mal día para los vecinos del Ventorrillo", lamentaban desde la asociación este martes, que ahora tendrá que hacer frente a los desperfectos y reponer parte del material que ha desaparecido.

Y esto es precisamente lo que más preocupa a los vecinos. La asociación no solo tendrá que asumir el coste de reparar las puertas y los daños provocados, sino que parte del presupuesto que tenían previsto destinar a las actividades del barrio tendrá que utilizarse ahora para solucionar lo ocurrido.

No hay que olvidar que la asociación de vecinos de O Ventorrillo es una entidad sin ánimo de lucro y ninguno de los miembros de su directiva recibe un sueldo o cualquier otra remuneración. Desde la asociación ha hecho hincapié en que las aportaciones que reciben se destinan al mantenimiento del local y a organizar actividades para los vecinos, muchas de ellas gratuitas.

Asimismo, los materiales que han ido consiguiendo "poco a poco y con esfuerzo" son precisamente los que utilizan para sacar adelante esos eventos. Por eso, explican, lo ocurrido podría obligarles a "anular alguna" de las actividades previstas o a realizarlas "en condiciones más precarias".

Las ganas no se roban

Pese al disgusto, aseguran que no van a dejar que lo ocurrido les quite las ganas de seguir trabajando por el barrio. Y menos ahora, con las fiestas de O Ventorrillo a escasas fechas -el 10 de octubre- y con un programa de actos que la asociación está terminando de preparar.

"Dudo que podamos recuperar lo desaparecido, pero lo que no se puede robar son las ganas de seguir haciendo del Ventorrillo un barrio donde la dinamización sea un motor del mismo", reivindican.

La recaudación de estos últimos días, eso sí, no se ha visto afectada, ya que el dinero se ingresa en la entidad bancaria correspondiente por seguridad.

La asociación también ha agradecido los mensajes de ánimo recibidos de vecinos, otras asociaciones y colaboradores, así como las ofertas de ayuda para afrontar los daños. Además, ha trasladado su apoyo a los compañeros del Distrito Ventorrillo Fútbol Sala, que también se han visto afectados.