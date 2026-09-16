A Coruña reformará la calle Ramón de la Sagra con una inversión de más de 320.000 euros

Imagen de unas obras de humanización en A Coruña. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña ha adjudicado las obras de humanización de la calle Ramón de la Sagra, una intervención que contará con un presupuesto superior a 320.000 euros y que permitirá renovar buena parte de los elementos de esta zona residencial.

El proyecto busca transformar el entorno situado junto a uno de los principales accesos al centro de la ciudad, con actuaciones dirigidas principalmente a mejorar el espacio destinado a los peatones, la accesibilidad y la seguridad viaria.

Una de las principales novedades será el ensanchamiento de las aceras, que permitirá disponer de itinerarios peatonales más cómodos y accesibles. También se renovarán los pavimentos, tanto para mejorar la imagen de la calle como para aumentar su resistencia y facilitar los desplazamientos a pie.

El proyecto contempla además una intervención sobre las zonas verdes. Se plantará nuevo arbolado a lo largo de la calle y se ampliará la superficie vegetal en el tramo situado en el entorno de la avenida Linares Rivas.

A estas actuaciones se sumará la instalación de nuevo mobiliario urbano, principalmente bancos, así como la renovación y refuerzo de algunos de los elementos ya existentes.

Nuevos pasos de peatones elevados

La intervención también actuará sobre la movilidad y la seguridad de los vehículos y peatones. Los pasos de peatones existentes serán elevados, una medida destinada a reducir la velocidad de circulación y mejorar la seguridad en los cruces.

El Ayuntamiento también renovará la red de drenaje de la zona. Para ello se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales, se ampliarán las conexiones y se recolocarán los sumideros.

Más de 83 millones movilizados en el Plan de Barrios

La reforma de Ramón de la Sagra se integra en el programa de humanizaciones que el Ayuntamiento está desarrollando en diferentes barrios de A Coruña. Según los datos municipales, las actuaciones incluidas en el Plan de Barrios han movilizado ya más de 83 millones de euros en proyectos de mejora de espacios urbanos.

Entre las obras actualmente en marcha se encuentra la reforma de la calle Agra do Orzán, iniciada este mes con una inversión superior a 250.000 euros. También continúa la intervención en la calle Páramo, con un presupuesto de unos 340.000 euros.

Otra de las actuaciones de mayor dimensión se desarrolla en Ángel Rebollo, donde la primera fase de las obras encara su recta final después de una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros.

En Monte Alto avanzan asimismo los trabajos de Atocha Alta, presupuestados en más de 360.000 euros, mientras que en Elviña está muy avanzada la transformación de la plaza Manuel Guitián, con una inversión superior a 600.000 euros.

También se incluye en este programa la actuación de Sagrada Familia, que ha supuesto más de 1,06 millones de euros de inversión en el barrio.

El Ayuntamiento tiene además pendientes de inicio otras dos humanizaciones. La de Antonio Viñes se encuentra actualmente en proceso de licitación, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros, mientras que la de Vicente Aleixandre está licitándose por más de 500.000 euros.