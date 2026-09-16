A Coruña rechaza la nueva parada del bus metropolitano en la ronda de Outeiro por su impacto en la movilidad

Imagen exterior del acceso a la nueva estación de bus de la Intermodal de A Coruña. Quincemil.

El Ayuntamiento de A Coruña trasladará a la Xunta su rechazo a la ubicación propuesta para una nueva parada del bus metropolitano en la ronda de Outeiro, a la altura del cruce con la calle Pérez Ardá. El Gobierno local considera que instalarla en este punto generaría una "grave alteración" de la movilidad y de la seguridad vial en una zona con un elevado tránsito de vehículos.

La propuesta autonómica llegó al Concello la pasada semana, prácticamente al mismo tiempo que la Xunta hacía pública su intención de habilitar esta parada. Según el Gobierno municipal, la ubicación no había sido analizada previamente con los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento.

Tras estudiar la propuesta, el Concello sostiene que el emplazamiento planteado no reúne las condiciones necesarias para acoger una parada de estas características. Una de las principales objeciones es que su construcción obligaría a eliminar un tramo del carril bici existente en la ronda de Outeiro, rompiendo la continuidad de una infraestructura diseñada para facilitar los desplazamientos ciclistas con seguridad.

A esta cuestión se suma la proximidad del punto planteado a un cruce, una circunstancia que el Gobierno local considera poco adecuada para instalar una parada de bus metropolitano. La actuación también afectaría a una zona actualmente destinada a carga y descarga, lo que añadiría nuevas dificultades a la movilidad y a las operaciones de los establecimientos y vecinos del entorno.

El rechazo de los vecinos

El Ayuntamiento señala además que la ubicación propuesta cuenta con la oposición de vecinos de la zona, que han trasladado su preocupación por las posibles molestias que generaría la parada al encontrarse muy próxima a edificios residenciales.

El Gobierno local asegura que trasladará todos estos argumentos a la Xunta con el objetivo de buscar otros emplazamientos que permitan mejorar la conexión metropolitana sin perjudicar la movilidad urbana. El Ayuntamiento apuesta por estudiar alternativas con mayor antelación y contar con los residentes del entorno antes de fijar una ubicación definitiva.

"Lo que no se puede, para resolver la movilidad metropolitana, es dañar la movilidad y la seguridad urbanas, por eso es preciso buscar alternativas con tiempo y con estudios y también consensuadas con los vecinos y vecinas", ha señalado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

El Ayuntamiento defiende así que la mejora del transporte metropolitano debe compatibilizarse con el funcionamiento de la movilidad dentro de la ciudad y con la continuidad de las infraestructuras ciclistas existentes.