A Coruña destina 2,7 millones a mantener y reparar los parques infantiles y áreas biosaludables

Imagen de la Junta de Gobierno Local celebrada hoy en María Pita, en A Coruña. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña ha adjudicado a Jardinería Arce S.L. el contrato para el mantenimiento, conservación, limpieza y reposición de elementos de las áreas de juegos infantiles, zonas biosaludables y otros espacios lúdicos de titularidad municipal. El contrato contempla una inversión máxima de 2,7 millones de euros durante los dos primeros años, con posibilidad de prorrogarlo durante otros tres ejercicios.

La adjudicación llega mientras el Gobierno municipal continúa ampliando la red de espacios de ocio y juego de la ciudad. Actualmente, el inventario municipal incluido en este servicio está compuesto por 223 elementos, aunque el contrato también cubrirá las nuevas áreas que se construyan durante su periodo de vigencia.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que el objetivo es garantizar que estos espacios se encuentren en buenas condiciones en los diferentes barrios. "La adjudicación de este contrato llega en un momento en el que el Ayuntamiento está reforzando y ampliando sustancialmente la red de espacios lúdicos, áreas de juego infantiles y áreas biosaludables de la ciudad", señaló.

"Es un compromiso que este Gobierno siempre ha llevado por bandera, porque mejorar este tipo de instalaciones en todos los barrios de A Coruña es lo mismo que invertir en la calidad de vida de los vecinos", añadió.

Revisiones semanales de los parques

El nuevo servicio incluye tanto labores de mantenimiento preventivo como actuaciones para solucionar averías y desperfectos. La empresa adjudicataria deberá realizar inspecciones, diagnósticos y trabajos de conservación y limpieza de las áreas de juego, pavimentos, estructuras y otros elementos incluidos en el contrato.

También se encargará de las reparaciones correctivas, de intervenciones extraordinarias de mayor envergadura y de la sustitución de aquellos elementos que no puedan ser reparados.

El contrato contempla además el mantenimiento técnico y las inspecciones reglamentarias de las instalaciones, así como la elaboración de un inventario actualizado de las áreas biosaludables y espacios lúdicos, con información sobre sus equipamientos y necesidades.

Una de las obligaciones será realizar al menos una inspección semanal de todas las zonas de juego para detectar posibles anomalías o incidencias y ejecutar las reparaciones necesarias. A estas revisiones se sumarán exámenes más detallados con periodicidad trimestral y anual.

La empresa también deberá garantizar la correcta señalización de las instalaciones y asumir el cierre y posterior apertura de las áreas de juego cuando sea necesario por alertas meteorológicas, problemas de conservación, certificaciones u otras circunstancias.

Nuevos parques en plaza de Portugal, Adolfo Suárez y O Ventorrillo

El Ayuntamiento mantiene en paralelo varios proyectos para ampliar y renovar la red de espacios infantiles y de ocio de A Coruña.

Entre las actuaciones actualmente en marcha se encuentran las obras de la plaza de Portugal, con una inversión superior a 1,3 millones de euros, y la intervención en el parque Adolfo Suárez, que cuenta con un presupuesto de casi 450.000 euros.

También avanza la construcción del parque infantil cubierto del Ventorrillo, con una inversión de unos 340.000 euros, mientras que la ampliación del área infantil de la plaza de Pontevedra comenzará próximamente.

A estas actuaciones se suma una intervención ya finalizada en el parque de Santa Margarida, donde se han renovado y ampliado las zonas de ocio, incorporado nuevos elementos de juego y ejercicio al aire libre, realizado trabajos de repoblación vegetal y mejorado los caminos y sendas. La actuación supuso una inversión superior a 740.000 euros.

Más de 1,5 millones para reforzar el servicio de Bomberos

El Ayuntamiento también ha aprobado el proyecto de la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales para la ampliación del servicio de extinción de incendios durante 2026.

Esta medida permitirá incorporar casi 460.000 euros adicionales al presupuesto destinado este año al cuerpo de Bomberos, una cantidad que se sumará a los 1,055 millones de euros ya contemplados inicialmente.

En total, el servicio contará con más de 1,5 millones de euros destinados durante este ejercicio a su funcionamiento, refuerzo, equipamiento y diferentes actuaciones de mejora.

Entre las medidas previstas se encuentra la compra de maquinaria especializada y un nuevo vehículo forestal, además de la renovación del mobiliario de los edificios del parque de Bomberos y la adquisición de material informático para el Puesto de Mando Avanzado del SEIS.

El plan incluye también obras de remodelación en el parque, como la renovación de la fachada, la reforma de las oficinas y la sustitución de los portalones de cierre, además de otras actuaciones puntuales. También se contempla la adaptación del parque móvil del SEIS a las nuevas herramientas y a la normativa vigente.

Otros cuatro millones para la red de saneamiento

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado a la UTE formada por Civis Global SLU y Mantén S.L. el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de daños en la red de saneamiento de A Coruña.

El contrato cuenta con un presupuesto máximo de unos cuatro millones de euros para los dos primeros años, con posibilidad de tres prórrogas anuales.

Los trabajos incluirán el mantenimiento ordinario de la red y la reparación de los daños derivados de su uso y deterioro. El servicio se dividirá entre actuaciones programables, cuya necesidad puede preverse a partir del estado de las instalaciones, y trabajos no programables para responder de forma rápida ante averías que requieran una intervención inmediata.

También se contemplan obras de mayor envergadura que quedarán incluidas en el contrato, lo que permitirá evitar nuevos procedimientos específicos para determinadas actuaciones.

Entre los trabajos previstos figuran excavaciones, instalación y reparación de tuberías, reposición de pavimentos, sustitución o recolocación de tapas de arquetas y pozos, limpieza de cunetas y sistemas de drenaje, además de las diferentes reparaciones que sean necesarias en la red municipal.

El servicio abarcará tanto las instalaciones de saneamiento que ya existen en la ciudad como aquellas que puedan incorporarse al ámbito municipal durante la vigencia del contrato.