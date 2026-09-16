A Coruña da inicio a la Semana Europea de la Movilidad con actividades hasta el día 22 de septiembre

La plaza de Tabacos, epicentro de la Semana Europea de la Movilidad en A Coruña Quincemil

A Coruña ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa a la que la ciudad se suma un año más con actividades destinadas a fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. La alcaldesa, Inés Rey, ha participado en la apertura de la programación en la plaza de Tabacos, que ejercerá como epicentro de esta edición.

Durante el acto, Rey defendió el modelo de movilidad impulsado por el Gobierno local y destacó las características de A Coruña, una ciudad compacta de 37,5 kilómetros cuadrados que, según señaló, facilita que buena parte de los desplazamientos puedan realizarse sin recurrir al vehículo privado.

"La movilidad sostenible, segura y accesible no es una reivindicación de una semana únicamente, sino que es un modelo de ciudad", afirmó la alcaldesa, que aseguró que en los últimos años se ha recuperado espacio público para los peatones, mejorado la accesibilidad y reforzado tanto el transporte público como las alternativas al coche.

BiciCoruña supera los 19.000 usuarios activos

Uno de los servicios en los que puso el foco fue BiciCoruña. La ciudad dispone actualmente de 57 kilómetros de red ciclable, a los que se suman otros tres en ejecución, además de 856 bicicletas y 85 estaciones.

El servicio cuenta ya con más de 19.000 usuarios activos y este año acumula alrededor de 1,9 millones de usos, según los datos ofrecidos por la alcaldesa. "Cuando se ofrecen alternativas reales, cómodas, accesibles y útiles, la ciudadanía responde", señaló.

Precisamente, la estación situada en la plaza de Tabacos es una de las más utilizadas de la red. El Concello ha ampliado sus instalaciones con un segundo lateral de anclajes hasta alcanzar las 25 plazas para bicicletas.

Más viajeros en los autobuses urbanos

La alcaldesa también destacó la evolución del transporte público. Los autobuses urbanos cerraron 2025 con un récord histórico de 28,5 millones de viajes y, en lo que va de este año, el número de viajeros ha crecido un 3,8 % respecto al mismo periodo anterior.

Rey vinculó este incremento a las bonificaciones del transporte y señaló que el número de usuarios ha aumentado alrededor de un 50 % respecto a 2019. También recordó algunas de las mejoras incorporadas a la red, como la llegada del autobús urbano a Xuxán, y avanzó que el futuro pliego del servicio recogerá nuevas conexiones y parte de las propuestas realizadas por la ciudadanía.

23.000 peatones diarios por la calle Compostela

Otro de los datos aportados durante la apertura de la Semana Europea de la Movilidad fue el tránsito registrado en algunas de las calles de la ciudad en las que se han realizado actuaciones para ganar espacio peatonal.

Según los sistemas de medición instalados por el Concello, por la calle Compostela pasan unas 23.000 personas al día, mientras que San Andrés supera las 15.500 y Alcalde Marchesi registra alrededor de 14.200.

La alcaldesa utilizó estas cifras para defender la acogida de las actuaciones de peatonalización y comparó el tránsito de la calle Compostela con el registrado en algunas vías del centro de Madrid. "Estos datos muestran que la estrategia funciona, que la ciudadanía apoya estos cambios", aseguró.

Actividades hasta el Día sin Coches

La Semana Europea de la Movilidad continuará hasta el próximo martes 22 de septiembre con diferentes propuestas por la ciudad. Entre ellas habrá rutas peatonales, actividades con Galicia Rollers, sorteos de bicicletas y sesiones de cine al aire libre.

Rey destacó especialmente el paseo vecinal previsto para el sábado por la Ronda Peatonal, así como la jornada con la que concluirá la programación.

El Día sin Coches se celebrará el martes 22 en la calle Concepción Arenal, que permanecerá cerrada al tráfico entre las 17:00 y las 20:00 horas. Durante esas tres horas se desarrollarán diferentes actividades dirigidas a toda la familia para poner el broche final a una semana centrada en promover formas alternativas de desplazarse por A Coruña.