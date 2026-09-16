Una colisión entre tres vehículos deja al menos un herido en Cambre (A Coruña)

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles en Cambre (A Coruña) ha movilizado a los servicios de emergencias. En el siniestro se han visto implicados dos coches y una moto, según la información facilitada al 112 Galicia por la persona que dio la voz de alarma.

El accidente se produjo alrededor de las 08:09 horas, en el punto kilométrico 5 de la AC-214, a su paso por Pravio, según la información facilitada por el 112 Galicia.

La persona que dio la voz de alarma informó inicialmente de tres vehículos implicados y de la posibilidad de que hubiese una persona herida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, además de una ambulancia para atender a los posibles afectados.

El accidente provocó afecciones a la circulación en la zona. Por el momento, se desconoce el alcance de las posibles lesiones.