Las carabelas portuguesas regresan a Riazor, en A Coruña, justo el primer día sin socorristas

Las carabelas portuguesas han vuelto a aparecer en la playa de Riazor justo cuando termina la temporada de socorrismo en los arenales de A Coruña. Este miércoles, primer día sin servicio de salvamento, se han localizado varios ejemplares en la zona, aunque por el momento se desconoce cuántos son exactamente.

No es la primera vez que estos organismos llegan hasta la costa coruñesa, aunque hacía tiempo que no se registraba una presencia de este tipo en los arenales de la ciudad. En años anteriores, su aparición llegó incluso a provocar la prohibición del baño en pleno mes de agosto ante el riesgo que suponía para los bañistas.

Las carabelas portuguesas no son exactamente medusas, aunque pertenecen al mismo grupo de animales marinos. Su contacto puede provocar picaduras dolorosas y, en determinados casos, reacciones más graves, por lo que se recomienda evitar el baño y no acercarse a los ejemplares que puedan encontrarse en la arena.

Por el momento tampoco se ha determinado qué ha provocado que hayan llegado ahora hasta Riazor ni si su presencia se extenderá durante los próximos días. Mientras se concreta la situación, la recomendación es clara: mejor no meterse en el agua si se detectan carabelas portuguesas en la zona.