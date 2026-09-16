Cambre (A Coruña) refuerza Servicios Sociales con nuevas incorporaciones para agilizar expedientes

El Ayuntamiento de Cambre reforzará durante las próximas semanas su departamento de Servicios Sociales con la incorporación de seis profesionales. Cuatro trabajadoras sociales se incorporan esta misma semana, mientras que está previsto que otras dos educadoras sociales se sumen próximamente al equipo municipal.

El objetivo de estas incorporaciones es aumentar la capacidad de respuesta del departamento, garantizar la continuidad de los programas que ya están en marcha y avanzar en la reducción de la carga de expedientes acumulados. El refuerzo permitirá además distribuir de una forma más equilibrada el trabajo entre las profesionales y agilizar la atención a los vecinos.

De las cuatro trabajadoras sociales que comienzan esta semana, dos se incorporarán para cubrir bajas que se encuentran actualmente activas y garantizar así la continuidad de la atención ordinaria. Una tercera profesional estará vinculada al programa Lagare, mientras que la cuarta se incorporará durante nueve meses por acumulación de tareas.

Esta última incorporación tendrá como objetivo específico reforzar la tramitación y contribuir a agilizar la resolución de los expedientes pendientes.

Con la llegada de estas cuatro profesionales, el departamento de Servicios Sociales de Cambre pasará a contar con cinco trabajadoras sociales en activo, lo que permitirá ampliar su capacidad de atención y repartir la carga de trabajo.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destaca que las incorporaciones son fruto del trabajo desarrollado durante los últimos meses para reforzar los servicios municipales. "Servicios Sociales es un área fundamental y necesitábamos incrementar su capacidad para poder responder con mayor agilidad. Durante estos meses trabajamos para disponer de las listas necesarias y poder cubrir y reforzar los puestos con la mayor rapidez posible. Estas incorporaciones son el resultado de ese trabajo previo", señala.

Dos educadoras sociales se incorporarán próximamente

El refuerzo del departamento continuará durante las próximas semanas con la incorporación prevista de dos educadoras sociales. Una de ellas estará destinada al desarrollo de un programa de integración social, mientras que la segunda se incorporará temporalmente por acumulación de tareas para reforzar el funcionamiento ordinario del área.

Estas nuevas incorporaciones son posibles gracias a los procesos de selección desarrollados por el Ayuntamiento durante los últimos meses. El objetivo de estas convocatorias fue crear nuevas listas de personal que permitan al Concello responder con mayor rapidez cuando sea necesario cubrir bajas o reforzar alguno de los servicios municipales.

Piñeiro señala que el incremento de la plantilla permitirá mejorar tanto la gestión interna como la atención directa a los vecinos. "La incorporación de más personal nos permitirá repartir mejor la carga de trabajo y avanzar con más agilidad en la tramitación de los expedientes, manteniendo al mismo tiempo la atención diaria y los programas que desarrolla el departamento", añade.

Con la incorporación progresiva de las cuatro trabajadoras sociales y las dos educadoras, Cambre busca consolidar el refuerzo de uno de los departamentos municipales con mayor contacto directo con la ciudadanía, especialmente para garantizar la continuidad de sus programas y mejorar los tiempos de respuesta y tramitación.