La calle Compostela de A Coruña tiene más peatones al día que una de las más transitadas de Madrid

¿Quién dijo que para encontrarse una calle abarrotada de gente hay que ir a una gran ciudad? A Coruña tiene una calle por la que pasan más peatones a diario que en una de las más transitadas de Madrid. Hablamos de la calle Compostela, en pleno centro de la ciudad, entre plaza de Lugo y plaza de Mina. Por esta vía pasan a diario 22.964 personas, 7.000 más que por la madrileña calle Alcalá, por la que caminan unas 16.000 personas al día.

La alcaldesa Inés Rey ha echado mano de estos datos para poner en valor las transformaciones urbanas en la ciudad de A Coruña con motivo del arranque de la Semana de la Movilidad.

Así, ha destacado que, en caso de la movilidad peatonal, además de la calle Compostela, destaca el elevado número de personas que pasan por San Andrés- 15.571- y las 14.243 de Alcalde Marchesi.

Tres espacios, señaló la alcaldesa, que "experimentaron transformaciones urbanas en los últimos años y que hoy gozan diariamente de miles de personas".

Semana de la Movilidad

Desde este miércoles y hasta el próximo 22 de septiembre, acoge un amplio programa de actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa a la que la ciudad se suma un año más con actividades destinadas a fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. La alcaldesa, Inés Rey, ha participado en la apertura de la programación en la plaza de Tabacos, que ejercerá como epicentro de esta edición.

Durante el acto, Rey defendió el modelo de movilidad impulsado por el Gobierno local y destacó las características de A Coruña, una ciudad compacta de 37,5 kilómetros cuadrados que, según señaló, facilita que buena parte de los desplazamientos puedan realizarse sin recurrir al vehículo privado.