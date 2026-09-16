La Xunta valorará tomar medidas para mejorar la línea B8 que une Sada y A Coruña

Línea B8 que une Sada y A Coruña en la frecuencia de las 07:20 horas. Cedida

La Xunta de Galicia estudiará tomar medidas en el transporte que une Sada y A Coruña ante la elevada demanda. Concretamente, el Gobierno autonómico ha constatado que la línea B8 que une el hotel Sada Palace-Santa Cruz con el Teatro Colón presenta "unha ocupación elevada", por lo que trasladará esta situación a la empresa concesionaria del servicio.

Esta evaluación llega después de las quejas de los usuarios de esta línea, que denuncian que está completamente saturada a primera hora de la mañana, lo que provoca que muchos pasajeros no puedan llegar a subirse al bus en algunas de las paradas.

Ylenia López, una de las viajeras habituales de este autobús, explicaba a Quincemil que muchas veces "cuando llega a Santa Cruz ya no coge a la gente".

Ella se sube en Meirás para ir a clase a la Universidade de A Coruña, por lo que esta es la única línea de la que dispone.

Cuando llega septiembre, la demanda por esta línea aumenta ligeramente, aunque Ylenia apunta a que este problema se repite también en verano: "Si no es por los colegios, es por la gente que va a la playa. Y si no, es por las fiestas".

Desde la Xunta recalcan que la capacidad de este autobús es de 94 plazas, 45 de ellas asientos, aunque reconocen que el pasado lunes en el servicio de las 07:20 horas se llegó a registrar una ocupación de 91 personas.

Ante esta situación, el Gobierno gallego contactará con la empresa que opera el servicio y valorará si "é preciso adoptar medidas que permitan adecuar a oferta ás necesidades detectadas", al tiempo que realizará un seguimiento de la ocupación.

En su análisis de los 16 servicios diarios, la Xunta mantiene que con carácter general la oferta disponible atiende a la demanda existente y subraya que Sada cuenta con más de 80 servicios que la conectan con A Coruña, con entre dos y cuatro a la hora, ofreciendo así "alternativas ás persoas usuarias e facilitar a súa mobilidade entre os dous municipios".