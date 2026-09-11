Un incendio en un cuadro eléctrico moviliza a los bomberos en un bajo de A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervinieron durante la noche de este jueves en un incendio declarado en un cuadro eléctrico situado en un bajo de la ciudad. El suceso no dejó personas afectadas y tampoco fue necesario evacuar el inmueble.

Para acceder al lugar del incendio, los efectivos tuvieron que proceder a la apertura de una persiana. Una vez en el interior, extinguieron el fuego que afectaba al cableado y realizaron labores de ventilación.

Tras controlar la situación, los bomberos aseguraron también la instalación del edificio contiguo. Posteriormente pudo restablecerse el suministro eléctrico en el resto del inmueble afectado.

En el operativo participaron efectivos de los Bomberos de A Coruña, la Policía Local y la Policía Nacional.