Los barrios de A Coruña se llenan de cultura, cuentos y juegos con cinco citas gratuitas

La Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana pone en marcha "Cultura Veciñal", un nuevo programa que llevará actividades culturales de carácter social a diferentes barrios de la ciudad y también a Cambre. La iniciativa está especialmente dirigida al público infantil y familiar y abordará cuestiones como el medio ambiente, la movilidad, la igualdad, la diversidad y el respeto a la lengua.

El programa, subvencionado por la Diputación de A Coruña y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, busca utilizar la cultura como una herramienta para fomentar la participación y fortalecer la vida comunitaria en los barrios.

"Con el programa 'Cultura Veciñal', la Federación refuerza su compromiso con la dinamización sociocultural, la participación ciudadana y la defensa de un modelo de ciudad que reconoce la cultura como herramienta de cohesión, inclusión e identidad compartida", señala la presidenta de la Federación, Luisa Varela.

Cinco citas entre A Coruña y Cambre

La programación contempla cinco sesiones gratuitas de cuentacuentos y animación infantil, que se desarrollarán en espacios públicos y en colaboración con las asociaciones vecinales federadas. Cada una estará centrada en valores relacionados con la convivencia y los principales retos sociales actuales.

Las actividades combinarán narración oral, juegos participativos y diferentes dinámicas de sensibilización adaptadas tanto a los niños como a sus familias.

La primera cita tendrá lugar el 19 de septiembre en la plaza de Tabacos, en Cuatro Caminos. El programa continuará el 9 de octubre en la calle Monasterio de Caaveiro, en O Ventorrillo; el 23 de octubre en la calle Enrique Mariñas, en la plaza de Eroski de Matogrande; y el 6 de noviembre en la calle Mozart, en Martinete.

La última actividad se trasladará al área metropolitana y tendrá lugar el 20 de noviembre en el Local Social de Sigrás, O Souto, en Cambre.

Una jornada sobre cultura vecinal en diciembre

"Cultura Veciñal" incluirá además sesiones complementarias con las entidades federadas para compartir los retos, experiencias, proyectos e iniciativas culturales que se desarrollan desde los diferentes barrios.

El programa culminará en diciembre con la celebración de la I Jornada de Cultura Veciñal, un encuentro abierto que reunirá a asociaciones, colectivos y vecinos con el objetivo de poner en valor el papel que desempeña la cultura comunitaria tanto en A Coruña como en su área metropolitana.

"Las asociaciones vecinales son hoy uno de los grandes motores socioculturales de A Coruña y del área metropolitana. Llevan décadas creando comunidad, transmitiendo valores y manteniendo viva la identidad de los barrios", destaca Varela.

La presidenta explica que con este nuevo programa la Federación pretende "reconocer ese papel fundamental, reforzar su capacidad y poner en común el trabajo de cada una".